La China Ansa y su pareja, el futbolista Diego Mendoza, anunciaron con emoción la llegada de su segundo hijo, Rafael, quien nació este martes 21 de octubre. A través de sus redes sociales, la pareja confirmó que la periodista dio a luz al mediodía y reveló las primeras imágenes del pequeño.

China Ansa y Diego Mendoza

China Ansa y Diego Mendoza presentaron a su segundo hijo, Rafael: "Locos de amor por vos"

La China Ansa y Diego Mendoza presentaron a su segundo hijo, Rafael. La pareja confirmó que el pequeño nació este martes 21 de octubre a las 12.45 y compartió las primeras imágenes del pequeño con sus miles de seguidores en las redes sociales.



A través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó un tierno video desde la habitación del sanatorio, donde se la ve en la cama abrazando y besando al recién nacido. “Llegaste Rafi locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido RAFAEL. Te amamos, mi vida”, escribió junto al posteo que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.



Entre los tiernos mensajes que recibieron la China Ansa y Diego Mendoza se destacaron los de Mica Vázquez, Marley, Julieta Nair Calvo y Eva Bargiela, con quien había bromeado horas antes del parto sobre la carrera de qué bebé nacía primero.

China Ansa y Diego Mendoza

Cabe mencionar que la China Ansa y Diego Mendoza ya eran padres de India, su primera hija, nacida en junio de 2023, quien ahora se convierte en hermana mayor. La pareja atraviesa un momento pleno, consolidada en la crianza y disfrutando de esta nueva etapa familiar.

La "carrera" entre la China Ansa y Eva Bargiela

Horas antes del nacimiento de su hijo Rafael, China Ansa protagonizó un divertido intercambio con Eva Bargiela, quien también atraviesa las últimas semanas de embarazo. Ambas compartieron en redes sociales mensajes llenos de humor y ternura que conectaron con sus seguidores, en una jornada marcada por la emoción.

Todo comenzó cuando Bargiela publicó una foto caminando al aire libre y escribió: “La vista de mis caminatas”. Entre los comentarios, un usuario destacó la coincidencia de tiempos entre las futuras mamás y preguntó quién sería la primera en dar a luz. La modelo no dudó en responder y etiquetó a su compañera de embarazo: “¿Qué decís?”, desatando un ida y vuelta que se viralizó.

El ida y vuelta entre Eva Bargiela y la China Ansa

La China Ansa no tardó en contestar y bromeó: “Siento que hoy 3 AM te cruzo en la Panamericana. Dormí temprano”. El intercambio reflejó la complicidad entre ambas y el clima de alegría que vivían a días de convertirse en madres. Ahora, con Rafael en brazos, la periodista celebra la llegada de su segundo hijo junto a Diego Mendoza, mientras Eva se prepara para recibir a Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone.