José María Muscari habló del último mensaje de Ernestina Pais antes de su muerte

En una emotiva entrevista exclusiva para Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino, el reconocido productor y director teatral José María Muscari habló sobre Ernestina Pais, que perdió la vida el pasado viernes 26 de junio en un accidente ferroviario ocurrido en San Isidro. La tragedia sucedió horas antes de que la conductora y actriz se presentara en otra función de “El divorcio del año”, obra que protagonizaba y con la que se había destacado en las tablas.

José María Muscari recordó la actuación de Ernestina Pais en la obre "El divorcio del año"

El impacto de la pérdida fue inmediato y profundo, tanto para el mundo artístico como para quienes la conocían y apreciaban. A casi una semana de su fallecimiento, José María Muscari revivió con cariño los momentos compartidos junto a Ernestina y destacó el momento positivo y motivador que atravesaba la artista en su carrera y vida personal.

José María Muscari//Caras TV

“Yo no tengo otra opción y no quiero tener otra opción que recordar a Ernestina de manera enérgica, luminosa, feliz y comprometida”, expresó Muscari con una mezcla de tristeza y admiración. El director confesó que fue él quien decidió invitarla a integrarse al elenco de “El divorcio del año” justamente porque la vio bien, con ganas, y llena de energía. “Ella estaba muy contenta de trabajar”, comentó.

Muscari relató que todo comenzó cuando ambos coincidieron de invitados en el almuerzo televisivo de Mirtha Legrand donde Ernestina contó detalles sobre su reciente recuperación tras una internación y cómo había logrado sobreponerse a la enfermedad que la aquejaba. “Yo ya había trabajado con ella hace muchos años atrás, pero ese día la vi tan bien que salí y le dije a Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, los productores, ‘che, estamos acabando El divorcio del año, la obra habla sobre salud mental, ¿Qué mejor que Ernestina que está tan bien? Juan Manuel Caballé, que es uno de los productores de la obra, es amigo personal de ella, me dijo, ‘Me parece brillante porque está en su mejor momento’”.

José María Muscari hablando de Ernestina Pais con Marcelo Polino//Caras TV

Según el creador de "El divorcio del año" desde el primer día de ensayos, Pais demostró ser una actriz comprometida con su papel y recordó con alegría cómo el elenco se reía y disfrutaba la comprensión que ella tenía de su personaje. “Ella hizo un proceso de ensayos brillante en la obra”, destacó y agregó: “Subí un video muy comentado de ella leyendo la obra el primer día, y todo el elenco muriéndose de risa de la comprensión que ella tenía”.

José María Muscari en Caras Glam//Caras TV

José María Muscari se expresó sobre el posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia

Durante la charla con Marcelo Polino, el director elogió a la artista y describió: “Una actriz super intuitiva aparte. Y bueno, y a partir de ahí vino el éxito de la obra, lo que significó el hit en la calle corrientes, la gira que estábamos haciendo que era un hitazo” y habló del mensaje que la comunicadora compartió el día del accidente. “Ella incluso subió su último posteo que decía: ‘Gracias, vida, por las fechas agregadas a la gira’ por el éxito que tenía la obra”.

Frente a la dolorosa pérdida, José María Muscari recordó: “Por lo cual, pensando en todo eso y pensando en la tragedia que significa lo que le sucedió, la única opción que me queda y que me quiero dar es recordarla luminosamente, no tristemente porque es una mina que en todo el tiempo que compartí con ella humana y artísticamente nunca la vi para abajo, nunca, jamás. Una mina que le puso mucha garra a la vida, mucha garra, mucha vida a la vida”, concluyó.