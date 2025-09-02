En su reciente paso por +CARAS (CARAS TV), Juan Alberto Mateyko, histórico conductor de La movida del verano, sorprendió al recordar su intensa y prohibida historia de amor con Mariquita Gallegos, actriz, vedette, cantante y una de las mujeres más deseadas de su época.

Aunque su trayectoria estuvo marcada por la radio y la televisión, Mateyko también tuvo una faceta de actor que lo convirtió en galán. Debutó en la pantalla grande en 1968 con Che Ovni y, entre otras, luego siguió con títulos como Clínica con música (1974), una comedia con tintes eróticos, hasta cerrar esa etapa en 1981 con Porcel te rompo el rating. Ese costado artístico, más osado y cercano a lo popular, lo vinculó con mujeres bellísimas del espectáculo y le abrió la puerta a romances que se mantuvieron en secreto.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS.

Durante la charla con Héctor Maugeri, el “Hombre de la radio” abrió su corazón y habló de ese romance que definió como un “amor prohibido”. Sin embargo, antes de entrar en los detalles de su vínculo con Mariquita, Mateyko recordó cómo fue su experiencia en el cine.

“Trabajaste con muchas mujeres hermosas en esa etapa del cine y siendo un muchacho muy buen mozo… ¿Eras de picar un poquito ahí?”, lo chicaneó Maugeri. “Sí, pero en silencio. No me gustaba exhibirme”, respondió él con sinceridad.

Consultado sobre si se enamoraba con facilidad, fue claro: “No tanto. No. Mis amores fueron de adolescente. Mi primera novia fue en el Club Ferro Carril Oeste”.

Juan Alberto Mateyko recordó su relación con Mariquita Gallegos

Y entonces llegó el momento más esperado de la entrevista: su historia con Mariquita Gallegos.

“Fue un amor prohibido y una historia difícil, había una cuestión de piel muy intensa”, confesó Mateyko.

La relación se extendió durante ocho años y, como recordó, comenzó tras un encuentro laboral:

“Cuando termina su relación con (Juan Carlos) Mareco me envían a mí a hacerle una entrevista y en la entrevista yo me sentí absolutamente seducido por ella”, admitió.

Mariquita Gallegos.

Maugeri lo desafió: “¿Ella te tiró los galgos o vos?”. Y Mateyko fue sincero: “Yo. Sí, yo le dedicaba temas por radio”.

El periodista resaltó el magnetismo de la actriz: “Además, contemos que era una de las mujeres más sexys del momento”. A lo que él asintió y completó: “Vivimos una historia de amor difícil, porque yo era muy celoso, ella era muy celosa, y porque no cuadraba mucho esa relación. Era más pasional que la que tuve con la que fue el amor de mi vida”.

De todos modos, aclaró que no solo se trataba de pasión. “No quiero subestimar tampoco porque era una mujer con la que se podía hablar, ver cine, dialogar de literatura. Pero sí, había una relación de piel muy intensa”, resumió sobre esa historia marcada por el fuego y el secreto.

La revelación de Juan Alberto Mateyko sobre su romance con Mariquita Gallegos reaviva uno de los capítulos más apasionados y ocultos de su vida: un amor prohibido, intenso y lleno de celos, que lo acompañó en los años en que brillaba como galán de cine y figura de la televisión argentina.

MDP