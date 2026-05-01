De Luly Drozdek y Pablo Rago a Marcelo Polino: los mejores looks de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

La avant premiere de Hasta que la verdad los separe se llevó a cabo en Cinemark Palermo y no solo marcó el lanzamiento de la comedia romántica, sino que también se convirtió en una vidriera de estilos. Luly Drozdek, Pablo Rago y Marcelo Polino dijeron presente en una noche donde cada uno apostó por una identidad estética propia, generando un contraste tan interesante como efectivo.

Pablo Yotich, Manu Viale, Luly Drozdek y Pablo Rago en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

En este contexto, tanto Luly Drozdek como Pablo Rago y Marcelo Polino se destacaron con elecciones que reflejan distintas formas de interpretar la moda en un evento de este tipo. Desde lo sofisticado hasta lo relajado, pasando por lo moderno con impronta urbana, los tres construyeron looks que no pasaron desapercibidos.

El total black de Marcelo Polino

Marcelo Polino apostó por un estilismo total black con un giro moderno y urbano. La campera de cuero entallada fue la pieza central del outfit, aportando estructura y presencia, mientras que la remera clara por debajo generó un contraste sutil que alivianó el conjunto. El pantalón negro de corte slim acompañó la silueta sin romper la línea minimalista, y las botas reforzaron ese aire elegante con un toque edgy.

Marcelo Polino y Carmen Barbieri en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

La elegancia moderna de Luly Drozdek

Luly Drozdek eligió un conjunto de dos piezas en tono gris oscuro que combinó sofisticación y actualidad. El top asimétrico de un solo hombro, con leve drapeado, aportó diseño y un toque sutilmente sensual, mientras que la falda larga de tiro alto sumó fluidez y elegancia. Las botas negras acompañaron la estética limpia del outfit, estilizando la figura sin competir con el conjunto.

Pablo Yotich, Luly Drozdek y Pablo Rago en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

El estilo relajado de Pablo Rago

Pablo Rago fue por un registro completamente distinto, con un look casual y descontracturado. La camisa de denim abierta sobre una remera negra generó un juego de capas simple pero efectivo, mientras que el pantalón oscuro mantuvo la coherencia del conjunto. El punto diferencial estuvo en las zapatillas verdes con blanco, que aportaron frescura y rompieron con la neutralidad del outfit.

Todos los looks en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

Andrea Rincón en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

Alejandro Fiore en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

Alejandro Müller en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

Fede Hoppe en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

Viviana Saccone en la avant premiere de Hasta que la verdad los separe

En conjunto, la noche dejó en claro que no hay una única forma de destacar en una avant premiere. Entre lo urbano, lo sofisticado y lo relajado, Luly Drozdek, Pablo Rago y Marcelo Polino demostraron que el estilo también es una forma de expresión.