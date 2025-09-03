La nueva vida de Analía Maiorana, de modelo a empresaria y coach: “Soy ambiciosa”

Analía Maiorana, referente indiscutida del mundo de la moda, fue la invitada especial de la última entrega de +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri por CARAS TV y Net TV. Allí, además de repasar su exitosa trayectoria como una de las modelos más importantes de los años 90, habló de su presente como empresaria y CEO de la consultora Coach Me, donde se desarrolla como coach ontológica.

Nacida en Buenos Aires, casada con el dirigente político Diego Santilli y madre de dos hijas —Lola y Malena Terra—, Maiorana comenzó su carrera a los 17 años, sin frenos y con ambición. “Desde chiquita siempre fui muy curiosa. También podés llamarla hasta ambiciosa. Soy una persona ambiciosa”, reconoció sin vueltas.

Analía Maiorana en +CARAS.

Analía Maiorana, de las pasarelas a los negocios

Su camino como modelo la llevó a vivir en Japón, Milán, París y Nueva York. A los 19 años se instaló en París y desfiló para gigantes de la moda como Thierry Mugler, Lanvin, Armani, La Perla y Oscar de la Renta. “La persona que me representaba no usaba ni fax. Yo lo tomaba como un trabajo y algo cultural, porque me abrió un montón de caminos”, recordó.

Pero la moda nunca fue su verdadera pasión. “¿Te sentías cómoda siendo modelo?”, le preguntó Maugeri. Su respuesta fue tajante: “Qué pregunta... No me encantó nunca. No fue algo que busqué para nada”.

Analía Maiorana, la ex top model, es una referente del estilo y empresaria.

Su ingreso al mundo fashion fue casi de casualidad y un tanto accidentado: “El día anterior había hecho dedo, porque yo era bastante rebelde y hippie. Chocó el Jeep que me llevaba y me quedé con un ojo violeta, igualmente la gente de Giordano me quería. Llego a la peluquería en Pinamar y me ayudó Mariana Arias. Ahí salí a la pasarela, fue mi mamá con la máquina de fotos y justo al lado había una persona que trabajaba para Tini de Bucourt, que buscaba modelos”.

“Te tengo que ser muy sincera. Me atrapó el tema de los viajes, los contratos y al mismo tiempo la facturación y la ambición”, confesó.

La nueva vida de Analía Maiorana, de modelo a empresaria y coach

Con los años, tras triunfar en las pasarelas, Maioranase volcó al mundo de los negocios. Primero con su propia marca de trajes de baño y ropa interior, luego con una línea de perfumes que lanzó en 2020 y que hoy cuenta con tres fragancias exitosas: Ana, Pink y Glam.

En plena pandemia decidió reinventarse: estudió coaching ontológico en la Universidad Di Tella, se recibió a los 50 años y creó Coach Me, su consultora desde la que hoy acompaña a personas y empresas.

Analía Maiorana además de una exitosa empresaria de la industria beauty es CEO de la consultora CoachMe.

Con estas declaraciones en +CARAS junto a Héctor Maugeri, Analía Maiorana dejó en claro que su presente está marcado por la ambición, la reinvención y el desafío constante, consolidándose como una mujer multifacética que pasó de modelo a empresaria y coach de éxito.

MDP