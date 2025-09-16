Confirmaron que Pepe Cibrián demanda a la familia de Angel Mahler

Pepe Cibrián confirmó que iniciará acciones legales contra la familia de Ángel Mahler, en el marco de un conflicto que se originó tras la última gira de El Jorobado de París. La decisión se tomó luego de una revisión contable que arrojó diferencias en los números de la producción, y que derivó en una causa judicial.

Pepe Cibrián avanzó con una demanda contra la familia de Ángel Mahler, tras detectar irregularidades en la administración de una obra compartida. El vínculo profesional entre ambos, que se extendió durante años, sumó un nuevo capítulo con la presentación de pruebas que ya están siendo evaluadas por la Justicia.

El conflicto se originó tras el reestreno de El Jorobado de París en abril de 2024, con funciones en el Luna Park y una gira nacional que se extendió hasta julio. La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre Live, donde detalló los avances de la causa y compartió declaraciones del productor teatral.

Según se conoció, Pepe Cibrián solicitó una auditoría tras detectar inconsistencias en los números presentados por sus socios. “Yo lo que pedí es que me dieran los números de lo que se había gastado; como no me dieron, empezaron las auditorías”, comentó. En la revisión se conocieron diferencias significativas en los gastos declarados, como cifras de vestuario que no coincidían con lo abonado y aportes de sponsors que no fueron registrados.

La sociedad detrás de la obra estaba conformada por Ángel Mahler (40%), el actor (40%) y el empresario Daniel Macon (20%). Al finalizar la gira, el productor envió las planillas de gastos e ingresos al esposo del reconocido autor, quien detectó irregularidades. “Había números que no eran claros, por ejemplo 6 millones de pesos cuando se habían pagado 2 millones de pesos”, explicó Juan Etchegoyen.

Ante esta situación, Pepe Cibrián solicitó una auditoría a un estudio de abogados. “El estudio se contacta con Mahler y Macon; no presentan nada aparentemente”, agregó el periodista. Luego, los letrados enviaron una carta documento a ambos, y la respuesta fue que el actor no era socio, sino solo el director de la obra. “Cuando se le pidió una auditoría, él me contestó diciendo que no tenía nada que pedirle porque nunca había sido mi socio, lo cual fue gracioso, por lo que se le hizo una denuncia”, expresó el director de teatro.

En la misma línea, se conoció que la causa avanzó y la jueza María Alejandra Provitola ordenó allanamientos en los domicilios particulares y oficinas vinculadas a Ángel Mahler y Daniel Macon. “Frente a la cantidad de pruebas que se aportaron, la jueza consideró que se haga un allanamiento”, indicó Juan Etchegoyen. Según los informes, la auditoría reveló una diferencia de 340 millones de pesos solo en la gira de El Jorobado de París.

El conflicto entre ambos se remonta a años de trabajo conjunto. “Durante diez años hicimos producciones que no eran de él ni mías, éramos cooperativas”, recordó Pepe Cibrián. Además, se sumó una disputa por los derechos de autor de Drácula, el musical. Según el periodista de Radio Mirte, el director de orquesta registró la obra a su nombre en 2007 y renovó ese registro en noviembre de 2024, cuando se solicitó la auditoría.

Pepe Cibrián confirmó que demanda a la familia de Ángel Mahler en el marco de una causa que involucra diferencias económicas tras el reestreno de El Jorobado de París. La presentación judicial se suma a una serie de medidas que buscan esclarecer el manejo de fondos en una producción compartida.

