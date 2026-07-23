Tras someterse a una cirugía, esta es la nueva apariencia de Yazmín Jaureguy, esposa del Colo Barco

Yazmín Jaureguy, esposa del Colo Barco, regresó a la Argentina después de pasar todo el Mundial acompañando al futbolista. A pocas horas de llegar al país, la modelo sorprendió con una decisión que marca un cambio en su vida cotidiana. Su elección estuvo vinculada al bienestar personal y a la búsqueda de mayor comodidad, un paso que refleja cómo transita este momento de su vida. Con serenidad, afrontó este proceso que abre un nuevo capítulo en su vida, dejando ver cómo esta decisión generó impacto en su día a día.

A días de volver del Mundial, Yazmín Jaureguy, esposa del Colo Barco, se realizó una cirugía

Yazmín Jaureguy, esposa de Valentín “Colo” Barco, sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente que se sometió a una cirugía estética luego del Mundial 2026. La modelo, que regresó recientemente a la Argentina tras varias semanas en Estados Unidos, publicó en sus redes sociales una imagen desde el Sanatorio Otamendi y reveló que decidió realizarse una reducción mamaria. “Me saqué las lolas. Mi felicidad. Ahora sí, sin dolor de espalda y comodidad”, expresó, detallando que la decisión estuvo motivada por cuestiones de salud.

Yazmín Jaureguy

En las últimas horas, la modelo reveló que la intervención a la que se sometió fue acompañada por un gesto romántico de su marido, quien la esperó con un recibimiento especial. Las fotos que compartió en su Instagram dejaron ver una mesa con sushi y un ramo de rosas rojas. La historia de la influencer fue acompañada por un mensaje especial para el futbolista: “Y mi marido me buscó y esperó así. Te amo mucho”. La publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes celebraron el apoyo incondicional de su pareja.

A través de sus redes sociales, Yazmín Jaureguy habló de los miedos que la habían llevado a postergar la cirugía. “Tenía terror de pasar por un quirófano. Ahora que soy mamá, lo único que se me cruzaba por la cabeza era no despertarme y dejar a mi bebé sola”, confesó en referencia a Gemma, su hija de un año. Finalmente, explicó que la confianza en los profesionales y la seguridad de los procedimientos actuales la convencieron de dar el paso. “Me dijeron que hoy este tipo de cirugías son simples y, por suerte, salió todo bien”, agregó.

Yazmín Jaureguy

Con humor, la modelo relató que incluso en el quirófano la experiencia del Mundial estuvo presente. “Lo primero que dije al salir de la operación fue: ‘Estaba soñando con el Mundial’”, contó, dejando ver cómo los recuerdos de la competencia siguen marcando su vida cotidiana. La sinceridad de la esposa del Colo Barco generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su sinceridad y su forma auténtica de mostrarse en redes.

El sentido mensaje de Yazmín Jaureguy por el cumpleaños del Colo Barco: “Te mereces todo”

Tras la intervención quirúrgica que marcó un nuevo capítulo en su vida, Yazmín Jaureguy eligió un momento especial para dedicarle unas palabras a Valentín Colo Barco en el día de su cumpleaños. Con un mensaje cargado de afecto, destacó su rol como esposo, padre y compañero, deseándole salud, felicidad y el cumplimiento de todos sus sueños. “Muy feliz cumpleaños al amor de mi vida. Deseo que puedas cumplir todos tus sueños, que tengas mucha salud y felicidad”, escribió.

Yazmín Jaureguy para el Colo Barco

La dedicatoria incluyó también a su hija Gemma, con quien compartió la firma del mensaje: “Te amamos con nuestros corazones. Gemmi y Yaz”. En su saludo, la modelo subrayó la importancia de la familia y el agradecimiento por la manera en que Barco se relaciona con quienes lo rodean. “Sos el mejor papá, el mejor esposo, el mejor amigo que me pudo haber tocado”, expresó, resaltando la cercanía y el compromiso que caracteriza al jugador. Con palabras simples, dejó en claro que su prioridad es acompañarlo en cada etapa.

El mensaje de Yazmín Jaureguy también incluyó un reconocimiento a la generosidad del Colo Barco, a quien describió como alguien que siempre se muestra atento y considerado. “Gracias por ser tan bueno con todos nosotros”, señaló, en un gesto que refleja la admiración y el respeto que siente por él. La dedicatoria se convirtió en una muestra pública de la relación que mantienen, marcada por la complicidad y el apoyo mutuo, incluso en los momentos más exigentes de su carrera deportiva.

Yazmín Jaureguy y Colo Barco

Yazmín Jaureguy, esposa del Colo Barco, atraviesa un momento en el que las decisiones personales y los gestos familiares se entrelazan para marcar su presente. Luego de haberse sometido a una cirugía, la modelo decidió celebrar al futbolista por su cumpleaños con palabras significativas que reflejan cercanía y agradecimiento, reafirmando la unión que comparten junto a su hija. La dedicatoria se convirtió en una muestra de cómo su vida cotidiana se construye sobre la base del apoyo mutuo.