En la emisión del miércoles de Realeza y Secretos, el ciclo de Caras TV dedicado a la monarquía, abordó la formación militar de la Princesa Leonor. El programa reveló detalles de las exigencias que tuvo que afrontar la heredera del trono y cuáles son los objetivos que obtuvo para poder ser funcional a la corona de España.

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Por otro lado, Realeza y Secretos se metió en los rumores de crisis del rey Felipe VI y la reina Letizia. El ciclo de Caras TV mencionó los supuestos romances de la monarca y destapó el presunto motivo que mantiene unido a la pareja.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a las 17 horas por Caras TV. El programa pone foco en la vida de los integrantes de las distintas monarquías, los palacios reales y aquellos acontecimientos relevantes de las casas reales del mundo.