Rocío Pardo cuenta cómo es su vínculo con la China Suárez: “Hay que priorizar la salud mental”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Rocío Pardo abrió una ventana sincera a la intimidad de su familia ensamblada y explicó cómo construyó un vínculo sano, respetuoso y sin tensiones con la China Suárez, mamé de Rufina, la hija de Nicolás Cabré. Con una serenidad que la define, la bailarina dejó claro que su prioridad es siempre la misma: el bienestar emocional de la niña. “Cuando hay niños de por medio, hay que priorizar la salud mental de ellos”, dijo, subrayando una convicción que trae desde su propia infancia.

Rocío Pardo y su historia personal: “Sé lo que significa crecer en un entorno cuidado”

Rocío Pardo recordó que se crio en una familia ensamblada, donde convivió con hermanos de distintas madres y aprendió desde chica que los adultos marcan el clima emocional del hogar. “Mis hermanitos más chiquitos son de otra mamá y siempre sentí que había un esfuerzo por parte de todos para que reinara la armonía”, recordó. Esa experiencia se convirtió en una guía para su presente con Nicolás Cabré y la China Suárez: “Lo viví en carne propia: cuando los adultos son respetuosos, los chicos respiran paz. Por eso es tan importante el trato entre los grandes”.

Rocío Pardo

Sobre su vínculo con la actriz, Rocío fue clara y contundente. “Es la mamá de Rufi. Eso ya ordena todo”, dijo. Sin forzar cercanías ni construir una imagen artificial, la bailarina encontró un equilibrio amable, basado en el respeto mutuo y en la conciencia de que Rufina tiene que sentirse contenida por todos. “Lo importante —explicó— es que los chicos crezcan viendo que los padres pueden comunicarse, que hay calma, que no hay rivalidades. Eso define el futuro afectivo de un niño”, afirmó.

La relación con la China Suárez: respeto, lugar y calma

La bailarina destacó que, a pesar de la intensa exposición mediática que rodea a Nicolás Cabré y a la China Suárez, la convivencia entre ellos es tranquila y madura. “Cuando hay armonía entre los adultos, los chicos se sienten seguros. Ese es el norte”, afirmó. En otro momento de la entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Rocío también reveló que con Rufina desarrolló un lazo de complicidad natural.

Rocío Pardo en +CARAS

“Cuando sos parte de la vida de un niño —explicó— tenés una responsabilidad afectiva, aunque no seas su mamá. Y ese compromiso se honra con amor, con presencia y con respeto”. Para Rocío Pardo, esa es la verdadera brújula: ser parte de un entorno que abrace, contenga y cuide. Porque, como repite cada vez que puede, “la salud emocional de los chicos es lo primero”.