Rocío Pardo reveló que no quiere tener hijos: "Nico me acompaña en eso"

En diálogo íntimo con Héctor Maugeri para +CARAS, Rocío Pardo abrió una de las conversaciones más personales de su vida: la decisión de no ser madre, al menos por ahora, y el rol clave de Nicolás Cabré en ese camino compartido. La bailarina y artista explicó que, desde el inicio de la relación, encontraron una sintonía afectiva que los hizo sentirse “en el lugar indicado”. “Yo no quiero ser mamá y Nico me acompaña en eso”, reconoció, dejando en claro que la coincidencia en ese deseo se transformó en un pilar de la pareja.

Rocío Pardo

Rocío Pardo: “Nunca quise ser mamá, siempre dije ‘por ahora no’”

Rocío Pardo contó que su postura no es nueva. “Nunca quise ser mamá”, admitió, aunque siempre prefiere enmarcarlo en un “por ahora no” porque entiende que las personas cambian con el tiempo. Hasta hoy, ese cambio no llegó: no desea atravesar la maternidad y lo expresa con una honestidad serena, sin culpas ni presiones. Ama profundamente a los chicos, tiene hermanos pequeños y una relación muy afectuosa con Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, pero no siente el impulso de vivir ese proceso en primera persona.

La artista explicó que su decisión también está atravesada por el modo en que fue criada. “Tuve una mamá súper dedicada y presente”, recordó, asegurando que, si algún día fuera madre, querría serlo bajo esa misma entrega. Y ahí aparece otro de los motivos centrales de su decisión: hoy su vida profesional está en plena expansión, llena de proyectos y desafíos que la entusiasman. “Sería muy egoísta, en este momento de mi vida, con tantos proyectos, ser mamá… porque no podría dedicarle el tiempo que me gustaría”, reflexionó.

Rocío Pardo en +CARAS

Rocío Pardo: “Con Nico hacemos un buen equilibrio”

En ese marco, Rocío destacó la armonía que encontró con Nicolás Cabré, una relación donde las diferencias suman. “Yo soy más extrovertida, estoy un poquito más arriba todo el día; Nico es más tranquilo”, contó en +CARAS. Ese contraste, lejos de generar distancia, los complementa: “Juntos hacemos un buen equilibrio”. Más allá de los matices, sienten que comparten una misma energía y una forma muy parecida de vivir la vida.

La sinceridad con la que Rocío Pardo habla del tema desmonta mandatos, espeja a muchas mujeres de su generación y muestra una pareja que crece desde la libertad. Por ahora, no hay lugar para la maternidad en su horizonte, pero sí para un vínculo sólido, respetuoso y profundamente consciente.