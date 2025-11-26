La Justicia declaró a Mauro Icardi como deudor alimentario y ya no podrá salir del país

La situación judicial de Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios. La información se conoció en DDM, donde Mariana Fabbiani dio la primicia y Guido Záffora detalló: “Lo que refleja este documento es que Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”. Esta medida implica, entre otras consecuencias, la imposibilidad de salir del país mientras no regularice su situación.

La Justicia declaró a Mauro Icardi como deudor alimentario

Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario por la Justicia

Según explicaron en el programa, el abogado de Wanda Nara, Adrián Hagopián, había presentado esta solicitud hace dos meses, aunque en aquel momento el trámite había quedado “en un gris”. Finalmente, la Justicia avanzó y el propio Hagopián confirmó que Icardi ya figura en el registro. El dato marca un punto clave dentro del conflicto económico y legal que el futbolista mantiene con su ex pareja.

En cuanto al monto reclamado, el panelista reveló que la deuda ascendería a 600.000 dólares, cifra que ahora será eje de embargos y medidas judiciales en evaluación. “La orden de Wanda es ir por todo”, aseguraron en el programa, reflejando la postura firme de la empresaria respecto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según explicó Záffora, lo próximo que deberá definir la Justicia es la restitución correspondiente y las medidas que podrían aplicarse en relación a los movimientos migratorios del jugador. “Se le complica”, afirmó el panelista, quien señaló que Wanda podría solicitar que, si Icardi ingresa a la Argentina, tenga prohibido salir hasta regularizar la deuda.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Por su parte, el abogado César Carozza aportó detalles del estado del proceso y remarcó el alcance real del fallo: “Hagopián consideró que es deudor alimentario. La otra parte apeló, pero ahora la Cámara sostiene que ese recurso no es convincente para evitar que sea incluido en el registro”. Además, aclaró que, aunque Wanda e Icardi tengan disputas económicas personales, este caso es distinto porque las sumas reclamadas “son obligaciones con sus hijas”, lo que endurece el enfoque judicial y refuerza las restricciones impuestas al delantero.

La incorporación al Registro de Deudores Alimentarios implica una serie de consecuencias concretas para Mauro Icardi. Además de la posible prohibición de salida del país, también podría enfrentar dificultades para realizar ciertos trámites legales y administrativos. Este tipo de registro suele afectar, por ejemplo, la posibilidad de firmar contratos, acceder a créditos o completar gestiones que requieran certificados judiciales, lo que coloca al futbolista en una situación particularmente delicada considerando su carrera internacional.