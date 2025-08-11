Marcelo De Bellis fue uno de los invitados destacados de la semana en +CARAS, donde protagonizó junto a Héctor Maugeri una entrevista íntima en la que repasó momentos personales y profesionales. Entre risas, el reconocido actor reveló el insólito “truco” que le enseñó su amigo Sebastián Estevanez para concebir a su hijo varón, una historia que terminó incluso inspirando el nombre del pequeño.

El “truco” que Sebastián Estevanez le enseñó a Marcelo De Bellis para tener un hijo varón

La anécdota se remonta a cuando ambos trabajaban juntos en la novela Golpe al corazón. En uno de los descansos de grabación, Estevanez le expresó su deseo de que De Bellis pudiera tener un varón. “Seba es muy amigo mío y me decía: ‘Marce, ojalá que tengas el varón. Yo tengo la técnica para enseñarte a hacerlo’”, contó.

Según recordó el actor, todo sucedió en el camarín: “Practicamos… no con él, pero me mostró la pose. ‘Esta es la pose y esto es lo que tiene que pasar’. Creer o reventar fue varón”, explicó divertido. Aunque al principio se resistió a dar detalles, finalmente confesó que se trataba de una versión de la posición del misionero. “Hay algo muy escatológico que no te lo puedo contar con un micrófono, pero la cuestión es que pasó”, señaló.

Marisol y Bastián.

“Cuando dio positivo, dije: ‘Si fue concebido en Mar del Plata, creo que fue ahí’. Y creo que Sebastián tuvo que ver”, aseguró De Bellis. Tan presente estuvo su amigo en esa historia que el actor decidió homenajearlo con el nombre de su hijo: Bastián. “Él me reta y me dice: ‘Tendrías que haberle puesto Sebastián’. Pero ya era mucho, quedaba muy evidente la técnica”, reveló entre carcajadas.

Fruto de su relación con la gerenta de prensa del Grupo América, Marisol Grasso, nació su hijo Bastián en noviembre de 2018, el tercer hijo del famoso intérprete. "Bastián es un personaje extraordinario. Desde los tres años que juega al tenis y lo hace muy bien. Es una persona muy sensible e inteligente. No hay cosa que me guste más en la vida que ser papá", contó con emoción.

Más allá del “truco” que Sebastián Estevanez le enseñó a Marcelo De Bellis para tener un hijo varón, lo más importante para él fue que la llegada del nuevo integrante completó la felicidad de su familia. La entrevista completa llena de anécdotas y momentos desopilantes, puede verse en CARAS TV con Héctor Maugeri, donde el actor demostró que su carisma traspasa la pantalla y que su sentido del humor sigue intacto.