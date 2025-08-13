“Tuve ataques de pánico”: Mora Godoy reveló el abuso de poder que sufrió de Diego Romay

Embajadora del tango en el mundo, la bailarina, coreógrafa y empresaria Mora Godoy reveló que tuvo ataques de pánico al tomar conciencia de lo que significó la pérdida de su obra más emblemática: Tanguera. En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, la artista no solo repasó su carrera e historia personal, sino que también denunció el presunto abuso de poder y el engaño millonario que sufrió por parte de Diego Romay, su ex esposo y productor.

Mora Godoy reveló el abuso de poder que sufrió de Diego Romay

Para “la reina del tango”, la pandemia fue un punto de inflexión: un momento para detenerse, cuidar a su papá —fallecido en diciembre pasado— y hacer un balance profundo de su vida profesional. También fue la etapa en la que tomó verdadera dimensión de lo que significó perder los derechos de autor de la pieza que la consagró a nivel internacional. “Yo entiendo ahí lo que fue para mí perder Tanguera. Tomo conciencia y empiezo con ataques de pánico”, confesó.

Mora Godoy y Héctor Maugeri.

“No eran por la pandemia, sino por leer algunos contratos que había firmado y decir: ‘¿Cómo pude entregar mi obra de esta manera? ¿Cómo pudieron abusar de mí económicamente así?’. ‘¿Cómo pude permitir esto?’”, completó.

Por confiar ciegamente en su entonces pareja, Diego Romay, firmó documentos que cedían a perpetuidad los derechos de Tanguera a una sociedad uruguaya registrada a nombre de la madre de él. Sin embargo, el musical es una creación original de Mora Godoy, quien la protagonizó, dirigió y coreografió.

Diego Romay.

Con más de 18 años en cartel y giras por los escenarios más prestigiosos del mundo, la obra se convirtió en un éxito internacional sin precedentes y recaudó millones de dólares. Por estas razones la artista denunció a su expareja e inició un juicio en 2020 que aún continúa en curso. Según su testimonio, pese a ese impacto, sus ganancias fueron mínimas: “Yo inventé el modelo de negocio. Recibí muy poco, como quiso y cuando quiso”. Por estas razones, denunció a su expareja e inició en 2020 un juicio que aún sigue en curso.

Mora Godoy en busca de justicia

Godoy, recientemente llegada de su gira internacional con La Máquina Tanguera, reveló que otra de las razones por las que viajó fue porque se reunió con el presidente de SGAE, Sociedad General de Autores y Editores. “No podía creer lo que me había pasado, no podía entender cómo permití eso. Eso no se puede hacer, es un delito”, expresó.

En ese sentido, la eximia bailarina señaló que, en su momento, fue ingenua: confió demasiado en su por entonces marido y no dimensionó el alcance de lo que firmaba. “No quiero usar la palabra ‘estafada’ para no meterme en un lío. Lo que pasa es que fui muy inocente. A veces hay productores que creen que el artista no va a saltar la reja. Hubo un abuso”, sostuvo.

En sintonía, Maugeri le preguntó directamente si había intentado dialogar con Romay. “Me encantaría, pero no sé si él entiende. Me acuerdo que había abogados, escribanos, contadores que me sentaban y me hacían firmar una y otra vez. Desde lo económico no sé si se puede hacer algo. Yo no tenía abogados en ese momento, eran solamente ellos, estaba completamente sola y confiando en la persona que estaba conmigo”, respondió.

"Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra", declaró en +CARAS.

Y lanzó una de las frases más impactantes de la noche: “Lo más doloroso es que Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra. No podía ir a estrenos en el mundo. No podía pisar el escenario”.

De esta forma, durante su paso por +CARAS junto a Héctor Maugeri, Mora Godoy no solo repasó los hitos de su carrera y su rol como embajadora del tango en el mundo, sino que también expuso con valentía el conflicto con su ex pareja, Diego Romay, quien la alejó de su obra más icónica, Tanguera, y el profundo impacto emocional que tuvo en su vida.