Así fue el cumpleaños de Chichita, la madre de las Trillizas de Oro: lejos del bullicio y rodeada de sus nietos y bisnietos

Este viernes, las Trillizas de Oro recibieron prematuramente a la primavera mediante la celebración del cumpleaños de su madre Paulina Alicia “Chichita” Rousse. Una vez más, María Emilia, María Eugenia y María Laura mostraron una vez más el cariñoso vínculo que tienen con la mujer que les dio la vida.

Todo quedó registrado en un tierno video que realizaron las hermanas más famosas el cual subieron en su cuenta personal de Instagram donde reúnen a más de 327 mil seguidores.

Trillizas de Oro | Instagram

El amor de las Trillizas de Oro para Chichita

Las Trillizas de Oro suelen vanagloriarse de la unión de su numerosa familia. Tras haber anunciado la llegada de su nieto número 21, las célebres hermanas quisieron homenajear a su madre de una manera sumamente especial: una reunión íntima con el cariño de todos sus herederos.

La creación de este material audiovisual estuvo enmarcada en tres factores clave: una de ellas colocó en el centro una torta frutal decorada con margaritas rosas. Otra de ellas, ingresó a la toma poniendo un florero con fresias de colores, mientras que, a un lado, colocó un ramo de la misma especie de plantas para agregar más volumen. Finalmente, la tercera encendió las dos velas finas que tenía el pastel invitando a su madre a sentarse para soplarlas.

Las Trillizas de Oro, con una sonrisa de par en par, rodearon a Chichita mientras realizaba el tradicional ritual de cumpleaños mostrándole toda la devoción que sienten hacia ella. “¡Feliz cumpleaños vieja! Te amamos”, escribieron en la famosa red social de la camarita. Lejos de los flashes mediáticos y de los extravagantes festejos, la matriarca de las tres empresarias recibió a sus invitados en un salón vidriado estilo colonial, donde se podía apreciar un amplio jardín y un lago artificial que rodeaba el ambiente.

Por su parte, al no revelar la edad biológica de la cumpleañera, la caja de comentarios en la web se salió de control ante los ansiosos que querían saber a ciencia cierta cuántos años cumplía. “Chichi Cumplió 87 las tuvo a los 22 ellas tienen 65”, respondió una fiel seguidora de las exconductoras televisivas. Otros, en cambio, resaltaron el increíble parecido físico que tienen las tres con su madre. Como era de esperarse, el posteo se llenó de likes en cuestión de minutos.

Esta muestra de cariño de las Trillizas de Oro vuelve a dejar en claro que el compañerismo y la unión entre las cuatro es un rasgo característico que perdura en el tiempo y traspasa las adversidades que les puso la vida. Cada evento es un homenaje íntimo que trasciende a la fama y a la frialdad de las redes sociales, aunque estos espacios sean utilizados como una ventana para que los fanáticos sean testigos a la distancia.

