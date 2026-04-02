A 17 años de su muerte, Mercedes Sosa conquista Hollywood

Mercedes Sosa, quien falleció en 2009, fue una de las cantantes más influyentes de la música popular latinoamericana. Con un estilo inconfundible y una interpretación profundamente emotiva, la artista logró trascender fronteras y generaciones, llevando el folklore argentino a escenarios de todo el mundo. Su repertorio, comprometido con lo social y lo humano, convirtió canciones en verdaderos himnos.

La voz que no se apaga: Mercedes Sosa se luce en la pantalla grande

A lo largo de su carrera, Mercedes Sosa no solo dejó una huella artística imborrable, sino también un legado a la memoria colectiva de América Latina. Si bien pasaron varios años desde su muerte, su obra continúa emocionando y estando latente. Tanto es así que Proyecto Fin del Mundo, la nueva película protagonizada por Ryan Gosling, incluyó en su banda sonora a la cantante.

El estreno del filme sorprendió, principalmente a los argentinos que se percataron de este detalle, porque en un momento comienza a sonar "Gracias a la vida" en la inolvidable interpretación de Mercedes Sosa. Lejos de tratarse de un simple recurso musical, la inclusión de esta canción generó un fuerte impacto entre los espectadores. La elección de este tema aportó una carga emocional distintiva, pero también conectó con una sensibilidad universal y atemporal.

Mercedes Sosa

La trama de Proyecto Fin del Mundo sigue a un profesor que despierta completamente solo dentro de una nave espacial, sin recuerdos sobre su identidad ni sobre las circunstancias que lo llevaron hasta allí. En medio de la incertidumbre, comienza un proceso de reconstrucción de su memoria. A medida que avanza el relato, el protagonista descubre que debe impedir una amenaza que podría extinguir el Sol y, con ello, toda forma de vida en la Tierra.

Este objetivo lo enfrenta a dilemas científicos, pero también profundamente humanos. En ese contexto, la aparición de la canción "Gracias a la vida", interpretada por Mercedes Sosa, funciona como un momento de pausa emocional y acompaña la historia. La voz de la cantautora tucumana irrumpe en el largometraje con el objetivo de recordarle al personaje aquello que está en juego y el valor de la vida que intenta salvar.

Mercedes Sosa

"Gracias a la vida": la canción de Mercedes Sosa que forma parte de una nueva película estadounidense

Gracias a la vida fue grabado en 1970 y tiene una historia propia que potencia aún más su significado dentro de Proyecto Fin del Mundo, la nueva película estadounidense que llegó a los cines. La canción que interpretó Mercedes Sosa fue compuesto originalmente por Violeta Parra en 1966 y con el tiempo se transformó en una de las obras más representativas de la música latina.

La versión de Mercedes Sosa, en particular, es considerada la más emblemática a nivel internacional. Su interpretación logró trascender fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo de emoción, memoria y resistencia cultural. Lo cierto es que este no es el único guiño musical a la Argentina que se encuentra presente en el largometraje ya que su tracklist también incluye "El amanecer", un tango instrumental compuesto en 1913 por Roberto Firpo, figura clave en los inicios del género rioplatense.

De esta manera, a 17 años de su muerte, Mercedes Sosa conquista Hollywood apareciendo en la banda sonora de una superproducción internacional, reafirmando la vigencia de su voz y el alcance universal de su legado artístico.