María Becerra se encuentra atravesando un gran momento profesional, donde promociona su nuevo álbum Quimera y adelanta lo que será su gira mundial. En una reciente entrevista, se animó a contar qué otros proyectos la entusiasman y le gustaría sacar más adelante.

María Becerra va por más: la nueva faceta para la cual se prepara

María Becerra volvió a sorprender a sus fanáticos al contar que tiene en mente un nuevo proyecto profesional que se aleja de la música y los escenarios. La cantante reveló que desea explorar otra de sus grandes pasiones y que ya comenzó a dar los primeros pasos para concretarla.

Durante una entrevista en Mujeres que suenan, la artista habló sobre este rol vinculado al mundo de la moda. En este contexto, adelantó que se encuentra trabajando en el desarrollo de una marca propia. "Estoy diseñando cositas porque quiero sacar una marca de indumentaria de ropa íntima", reveló la joven en el canal de Youtube.

María Becerra reveló cómo serían sus diseños exclusivos

Entusiasmada con la posibilidad de incursionar como diseñadora, explicó que la idea surgió a partir de su interés por crear y experimentar con diferentes formas de expresión artística. Por eso, este proyecto no solo tiene que ver con la moda, sino también con otra actividad que disfruta mucho. "A mí me gusta mucho pintar y entonces me gustaría que las cosas que pinto se puedan transformar en estampas", contó sobre el proceso creativo que imagina para su futura línea de ropa interior.

Asimismo, María Becerra aseguró que la idea de lanzar una firma con su nombre y sus diseños es algo que quiere lanzar pronto. "Me encanta y la quiero explorar", concluyó. Como era de esperarse, este recorte de la nota tomó por sorpresa a muchas de las personas que siguen su carrera musical y reaccionaron con mensajes de aliento, apoyo y cariño hacia la joven.

Si bien todavía no dio detalles sobre fechas de lanzamiento ni sobre cómo será la colección, María Becerra dejó entrever que se trata de un proyecto que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. Por el momento, la intérprete de Corazón vacío ya contó con el visto bueno de sus fans que esperan ansiosos sus diseños.

Cabe recordar que María Becerra se encuentra recorriendo distintos países para promocionar Quimera, su último álbum de estudio, y contar detalles del tour que desea llevar por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Fue en este marco que la cantante expresó que, además de componer, grabar canciones y preparar su gira, tiene el profundo deseo de lanzar una marca de indumentaria íntima que tendrá estampados hechos por ella misma.

De hecho, en su otra cuenta de Instagram llamado Acá me expreso diferente, que fue creada tras el difícil momento personal que le tocó vivir por la pérdida de sus dos embarazos, María Becerra comparte con los usuarios su amor por la pintura y el arte abstracto. Esta pasión será la que plasmará en cada prenda que tendrá su firma textil.

De esta manera, María Becerra reveló que el nuevo proyecto que lanzará será una marca de ropa íntima que, por supuesto, llevará su sello personal y las ilustraciones que realiza en sus tiempos libres. Un sueño alejado de la música y los escenarios que la compositora ya comenzó a desarrollar con entusiasmo.