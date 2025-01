En la actualidad, Pampita y Benjamín Vicuña son un ejemplo de cómo es posible mantener una relación saludable y respetuosa después de una escandalosa separación que se dio hace una década.

En este contexto, la modelo habló en una reciente entrevista sobre el vínculo que mantiene con el actor chileno y contó el acuerdo que mantiene con su exesposo y padre de sus hijos.

Pampita y Benjamín Vicuña

El acuerdo entre Pampita y Benjamín Vicuña

Hace exactamente una década, la separación de Pampita y Benjamín Vicuña ocupó los titulares de los medios de comunicación, manteniéndolos en el foco de atención del público. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja ha logrado superar sus diferencias y forjar una relación más madura y respetuosa.

Desde ese momento y hasta la actualidad, han pasado diez años y han ocurrido eventos significativos, incluyendo su matrimonio. Uno de los momentos más difíciles fue la pérdida de su hija, que los unió en un dolor intenso e inexplicable.

Pampita y Benjamín Vicuña

En una reciente entrevista que la modelo le brindó a Barbie Simons, su amiga cercana, habló sobre distintos aspectos de su vida y además se expresó sobre los sentimientos que tiene por el actor y dio detalles sobre el vínculo actual que ellos tienen.

“Siempre voy a estar feliz de que a él le vaya bien. Nosotros tenemos un lazo muy fuerte, somos sobrevivientes del mismo dolor”, comenzó diciendo Carolina, aprovechando la oportunidad para aclarar también lo que fue aquella vieja polémica en los Martín Fierro, donde él le declaró su amor en público.

A pesar de ser familia y tener una fuerte relación que los une, la idea de Ardohain y Vicuña es mostrarse unidos, lejos de los conflictos, y brindar a sus herederos una sensación de armonía en el clan, a pesar de ser padres separados, pues es un acuerdo mutuo que rige desde el momento que dejaron de ser pareja.

“Acompañamos a nuestros hijos en todo, y creo que eso también es parte de nuestra fortaleza como familia. Lo importante es que ellos nos vean unidos y felices”, destacó Ardohain, con una visión muy profunda en lo que concierne a su familia.

En cuanto a Benjamín, para ella es imposible no sentir un gran orgullo por los logros profesionales que ha alcanzado: “A mí me da orgullo verlo parado, verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia, verlo criar a sus hijos bien. A mí me llena de orgullo verlo estar parado”.

Benjamín Vicuña y Pampita

Está claro que, a pesar de la conflictiva separación que protagonizaron Pampita y Benjamín Vicuña en su momento, hoy en día, luego de diez años, ambos mantienen una relación de unión y acordaron mantenerse unidos por el bien de su familia y sus hijos.

A.D