Rocío Pardo se sincera sobre la diferencia de edad con Nicolás Cabré: “Me lleva 15 años"

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Rocío Pardo abrió su corazón y habló sin rodeos sobre uno de los temas que más suele comentarse en torno a su historia de amor con Nicolás Cabré. Con la claridad y la soltura que la caracterizan, la actriz, de 30 años, dejó en evidencia que para ellos el asunto jamás fue un obstáculo real. “Nicolás me lleva 15 años, pero eso nos afecta cero”, afirmó, marcando desde el inicio que lo que verdaderamente sostiene el vínculo es algo mucho más profundo que una cifra. Desde el primer encuentro, descubrieron afinidades que los sorprendieron y que terminaron consolidándose como la base más sólida de su relación.

Rocío Pardo y un vínculo alineado en gustos, ritmos y elecciones

Para Rocío, la compatibilidad va más allá de las edades y está directamente ligada al estilo de vida que ambos comparten. Con humor, se definió de manera contundente: “Yo soy una señora, no me gusta salir”. Esa forma tranquila de transitar la vida se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro con Cabré. Ninguno de los dos disfruta del exceso, las multitudes o los ambientes cargados de ruido, y eso, lejos de distanciarlos, los une en una sintonía que se sostiene naturalmente.

La actriz lo expresó con una frase que se volvió casi un manifiesto: “Donde hay mucho bochinche, no voy”. En ese gesto sencillo se condensa una manera compartida de elegir, priorizar y cuidarse mutuamente. Rocío reconoce que, desde el principio, sintió que los unía una energía parecida, una especie de entendimiento tácito que hizo que todo fluyera sin esfuerzo. La conexión emocional, la calma que encuentran juntos y el ritmo que comparten terminaron de demostrarle que la diferencia de edad no define nada importante.

Rocío Pardo explica por qué la diferencia generacional no pesa en la relación

Más allá de los comentarios externos, Rocío asegura que la clave está en la esencia de Cabré y en la forma en que él se entrega al vínculo. “Somos muy parecidos, por eso no nos pesa la diferencia de edad”, señaló en +CARAS, reafirmando que la armonía que encontraron trasciende cualquier mirada superficial. También reveló un costado menos conocido del actor: “Nico tiene una personalidad muy divertida”, un rasgo que la enamora todos los días y que derriba cualquier idea de rigidez en él. Para Rocío, la relación se sostiene en la autenticidad y en la complicidad que construyen a diario. La actriz lo resume con una certeza simple y luminosa: cuando dos personas están alineadas, ninguna diferencia pesa realmente.