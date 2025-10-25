La foto de la China Suárez que reavivó los rumores de embarazo con Mauro Icardi

Mientras en Argentina Wanda Nara celebraba a lo grande el cumpleaños de Isabella, su hija menor con Mauro Icardi, en Turquía la Eugenia “China” Suárez volvió a ser noticia por una misteriosa publicación que desató una ola de rumores. La actriz compartió en sus redes sociales una foto que no pasó desapercibida: cinco camisetas del Galatasaray -una por cada uno de sus hijos y dos de ella- junto a un pequeño bebé de juguete que pertenece a Magnolia. Rápidamente, las redes sociales se vieron revolucionadas por un presunto mensaje subliminal de la actriz para sus seguidores.

Este viernes, la China Suárez volvió a ser noticia tras una sugerente fotografía que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. La imagen en cuestión da cuenta de cinco camisetas del club donde se desenvuelve Mauro Icardi junto con un bebé de juguete. La misma fue interpretada por muchos de sus seguidores como una insinuación de embarazo. En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de conjeturas, felicitaciones anticipadas y especulaciones sobre si la actriz estaría esperando a su cuarto hijo -primero con el futbolista-.

La protagonista, sin embargo, no realizó ninguna aclaración, alimentando aún más el misterio que se instaló tanto en la web como en los portales de espectáculos. El contraste no tardó en hacerse notar: mientras Wanda Nara mostraba su cercanía con Maxi López, el padre de sus hijos varones, en la celebración de la Isi Fest, la exnovia de Rusherking disfruta de su nueva vida familiar en Turquía, enfocada en sus proyectos personales y tratando de lidiar con sus haters. Sin embargo, los rumores de la llegada de un nuevo integrante a la familia volvieron a colocarla en el centro de la escena.

Pese a que la intérprete aseguró en reiteradas oportunidades que no tiene en sus planes convertirse en madre nuevamente, ni ella ni el entorno cercano a la mediática pareja confirmaron ni desmintieron la versión. La publicación, sin embargo, bastó para que los medios turcos y argentinos la tomaran como señal de una posible dulce espera, justo cuando Wanda y Mauro atraviesan un nuevo capítulo de exposición mediática y judicial tras el crudo informe del Ministerio Público Tutelar, donde el delantero quedó en jaque por el vínculo que mantiene con Isabella y Francesca.

Así, mientras los curiosos siguen analizando cada gesto y cada imagen, la China Suárez mantiene su estilo enigmático y desafiante ante quienes quieren conocer detalles de su vida privada. Entre camisetas del Galatasaray, muñecos y corazones, la actriz logra una vez más captar la atención sin decir una sola palabra, en paralelo a la euforia que rodeó el cumpleaños de Isabella Icardi en Argentina.

