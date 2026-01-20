Benjamín Vicuña reveló a qué se dedica su hijo Beltrán y confesó: “Está ya casi por ser futbolista”

El 2026 encuentra a Benjamín Vicuña atravesando uno de los momentos más sólidos de su carrera. Mientras se consolida como conductor al frente de The Balls en El Trece, el actor chileno demuestra que su carisma no se limita a la ficción y que su conexión con el público también pasa por lo emocional y lo cotidiano.

Fue justamente en una de las últimas emisiones del programa donde Benjamín Vicuña dejó de lado el rol de conductor por unos segundos y abrió una ventana a su intimidad familiar. En medio de una pregunta vinculada al fútbol argentino, el actor habló de su hijo Beltrán, fruto de su relación con Pampita Ardohain, y sorprendió al contar a qué se dedica el pequeño.

El orgullo de Benjamín Vicuña por Beltrán

Mientras recorría a los participantes para chequear sus respuestas, Benjamín Vicuña no dudó en hacer una mención personal: “Durante el profesionalismo, desde 1931 hasta hoy, ¿cuáles de estos equipos han sido campeones de Primera División de AFA?”, leyó al aire, antes de sumar con una sonrisa: “A mí me gustan todos estos equipos, mi hijo Beltrán está en un equipo que no se encuentra acá”.

Lejos de quedarse ahí, el actor profundizó en el tema y habló con orgullo sobre el presente deportivo de su hijo Beltrán: “Está ya casi por ser futbolista”, confesó, dejando en claro el entusiasmo con el que acompaña ese camino. La frase, espontánea y sincera, rápidamente llamó la atención y volvió a mostrar el costado más humano del conductor.

El vínculo de Benjamín Vicuña con sus hijos

La relación de Benjamín Vicuña con sus hijos y el acompañamiento de sus intereses es un tema recurrente en su vida. En junio de 2024, durante una charla en el canal de YouTube Criemos Libres, el actor dialogó a corazón abierto con su hijo mayor, Bautista, sobre deportes y pasiones personales.

En ese intercambio, Bautista contó que practicaba MMA y boxeo, algo que generó preocupación en su padre: “Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, admitió Vicuña con honestidad. Así, entre risas, sinceridad y reflexión, Benjamín Vicuña deja en claro que, más allá del éxito profesional, sus hijos ocupan el centro de su vida.