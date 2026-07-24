El look de Mirtha Legrand para una noche de teatro: tapado animal print y accesorios plateados

Mirtha Legrand volvió a dar una muestra de su inconfundible estilo durante una salida al teatro. La conductora asistió al Multiteatro para presenciar la función de Secreto en la Montaña, protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, y acaparó todas las miradas con un look que reflejó el sello de elegancia que la caracteriza desde hace décadas.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña en el Secreto de la Montaña

Para la ocasión, Mirtha Legrand apostó por una combinación de prendas y accesorios que lo clásico con detalles de inspiración vintage. El negro fue el protagonista de su estilismo, mientras que un llamativo tapado animal print terminó de convertir el conjunto en uno de los más comentados de la noche.

El impresionante estilismo de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand lució un conjunto negro de mangas largas completamente bordado con lentejuelas y microbrillos, que aportaban textura y un delicado efecto luminoso bajo las luces del teatro. La silueta recta y de líneas limpias se complementó con una pequeña sobrecapa sobre los hombros, un detalle de inspiración couture que reforzó la sofisticación del diseño.

Como accesorios Mirtha Legrand eligió unos aros plateados con piedras brillantes y un anillo de gran tamaño que acompañaron el conjunto sin perder protagonismo. Completó el estilismo con una manicura en rojo intenso, maquillaje con delineado y sombras oscuras para destacar la mirada, un labial rosado y su tradicional peinado con volumen en tonos rubios platinados.

El tapado de Mirtha Legrand que se llevó todas las miradas

Sin embargo, el verdadero protagonista del look de Mirtha Legrand fue el tapado con el que llegó al teatro. Se trata de una pieza de piel sintética con estampado animal print de leopardo. De corte amplio y largo, la prenda aportó una impronta glamorosa y de inspiración vintage, reafirmando una tendencia que regresó con fuerza en las últimas temporadas y que la conductora incorporó con naturalidad a su look.

Mirtha Legrand

La combinación del vestido negro de lentejuelas con el abrigo estampado logró un equilibrio entre la elegancia clásica y el maximalismo, una fórmula que forma parte de la identidad fashion de Mirtha Legrand. Tras disfrutar de la función de Secreto en la Montaña, la conductora recibió una cálida ovación del público y del elenco, coronando una noche en la que volvió a destacarse tanto por su presencia como por su impecable estilo.