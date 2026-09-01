A seis años de la muerte de Diego Maradona, qué es de la vida de Rocío Oliva

A los 20 años, Rocío Oliva irrumpió en el mundo del espectáculo y del deporte cuando se vinculó con Diego Maradona. En aquel entonces, la relación con el ícono del fútbol argentino la convirtió en una figura mediática, apareciendo en programas de televisión y trabajando como panelista. Desde ese momento, su vida estuvo marcada por altibajos, con polémicas judiciales, reconciliaciones y separaciones. Sin embargo, tras la pérdida del astro en 2020, la futbolista tomó un rumbo diferente en su vida.

Así es el presente de Rocío Oliva, la expareja de Diego Maradona

Hoy, a seis años de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva transformó su vida y sus intereses, lejos de los lujos de Dubái y sus polémicas, optó por enfocándose en su desarrollo como profesional del periodismo deportivo, conductora en plataformas de streaming y formadora en el fútbol femenino. Su perfil combina distintas áreas que reflejan su pasión por el deporte.

La nueva vida de Rocío Oliva como periodista

Su formación académica en periodismo deportivo fue clave para su incursión en los medios. La exnovia del diez se graduó en esa carrera y desde entonces trabajó en diferentes espacios relacionados con la comunicación y el análisis futbolístico. Además, cuenta con una formación oficial como entrenadora, lo que le permite tener una visión más técnica y profunda del juego.

Uno de sus proyectos más destacados en la actualidad es su participación en Entretiempo San Miguel, un canal streaming dedicado al fútbol, que se convirtió en un referente local en esa zona del conurbano bonaerense. En este espacio, Rocío Oliva conduce el programa donde se debate, analiza formaciones, comenta partidos y comparte su opinión sobre la actualidad futbolística.

Rocío Oliva condujo programas deportivos en la radio

Por otro lado, Rocío Oliva puso en marcha su propia academia de fútbol femenino, una iniciativa que busca promover el desarrollo de jóvenes jugadoras y fortalecer la presencia de las mujeres en el deporte. Con sedes en Muñiz y Bella Vista, su academia funciona como un espacio de formación técnica y deportiva, donde las chicas no solo aprenden a jugar, sino que también adquieren conocimientos sobre el entrenamiento, la disciplina y la vida en equipo.

A largo plazo, la exnovia de Maradona sueña con transformar su academia en un club de barrio afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque todavía es un proyecto en marcha, esta meta refleja su intención de ampliar el alcance de su iniciativa, convertirla en una institución formal y ofrecer mayores oportunidades a las jugadoras que forman parte de ella.

Rocío Oliva sigue jugando al fútbol y abrió su propia academia deportiva

Su vínculo con el fútbol no solo se limita a la formación y el análisis; también tiene experiencia como exfutbolista, habiendo jugado en clubes como Claypole. Sin embargo, las lesiones y otras dificultades la llevaron a alejarse del campo, pero eso no frenó su interés ni su dedicación a seguir vinculada a este deporte que tanto ama y se formó como directora técnica.

Rocío Oliva confirmó lo que ya era un secreto a voces con Néstor Ortigoza

En el plano personal, Rocío Oliva mantiene una relación estable con Néstor Ortigoza, exfutbolista y dirigente, con quien según trascendió planea casarse. La historia de su noviazgo comenzó en 2024 y a partir de ese momento se volvieron inseparables, los dos compartieron eventos, viajes y encuentros familiares.

La periodista deportiva y streamer no duda en expresar su amor en público, en varias ocasiones compartió con sus seguidores imágenes romántica con su novio y dio entrevistas manifestando no solo su deseo de casarse, sino también de tener un hijo. “Yo creo que eso se siente también un poquito en el corazón y la verdad es que sí, ya me está picando el bichito”, expresó hace unos meses en una entrevista en Puro Show (eltrece). Asimismo, la exjugadora de fútbol en el programa Infanta (América) habló de Ortigoza y lo definió: “Es romántico, es un caballero, me hace muy feliz”.

Rocío Oliva junto a Néstor Ortigoza

Rocío Oliva se encuentra en su mejor momento, ha sabido reinventarse y construir un camino propio en el fútbol con la gestión de su academia e incursión en el streaming. En tanto, en su vida amorosa, la expareja de Diego Armando Maradona volvió a apostar al amor junto a Néstor Ortigoza, ventilando su amor en público y manifestando sus planes a futuro.