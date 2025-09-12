Aseguran que se acerca la boda de Alejandra de Hannover y Ben-Sylvester

Alejandra de Hannover nació en 1999 en Vöcklabruck, Austria, fruto del matrimonio entre la princesa Carolina de Mónaco y el príncipe Ernesto Augusto V de Hannover. Es la única hija en común de la pareja y, a través de su padre, heredó títulos como princesa de Hannover, duquesa de Brunswick y Luneburgo, además de princesa de Gran Bretaña e Irlanda. Pese a que estos ya no son reconocidos oficialmente en Alemania, Irlanda ni el Reino Unido, forman parte de la tradición familiar que acompaña a la joven royal

Alejandra de Hannover

.Aunque siempre mantuvo un perfil discreto, Alejandra ocupa un lugar especial en el panorama europeo. Desde 2016 comparte su vida con Ben-Sylvester Strautmann, un alemán de bajo perfil que se ha convertido en su compañero incondicional. La relación comenzó cuando ella tenía 17 años y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las más sólidas de la realeza.

Se rumorea que se acerca la boda de Alejandra de Hannover y Ben-Sylvester

Ben-Sylvester, exjugador de baloncesto semiprofesional, estudió en el prestigioso Lycée Albert I de Mónaco y más tarde en Milán. Actualmente está vinculado al mundo empresarial y suele acompañar a Alejandra a eventos culturales de Mónaco. Su carácter reservado y discreto ha hecho que encaje a la perfección en la familia Grimaldi, que desde el inicio apoyó el vínculo.

Carolina de Mónaco siempre dio su visto bueno a la relación. Es habitual ver a la pareja en celebraciones familiares como el tradicional Baile de la Rosa o los actos por el Día Nacional de Mónaco. También asistieron juntos a bodas y reuniones de la realeza europea, donde se los destaca por su elegancia y sobriedad.

Alejandra de Hannover y Ben-Sylvester

Lejos del exhibicionismo, la pareja ha disfrutado de vacaciones en lugares como Sicilia, el lago de Como o la Riviera francesa, casi siempre rodeados de amigos íntimos o familiares. Ese equilibrio entre cercanía y reserva reforzó la idea de que Alejandra y Ben-Sylvester construyen una historia de amor madura y estable.

Los rumores de boda circulan cada verano, aunque hasta el momento no hubo anuncio oficial. La princesa reconoció en entrevistas que aún se siente joven para dar ese paso, priorizando su formación y proyectos personales. Sin embargo, con más de siete años de relación, muchos creen que el compromiso es solo cuestión de tiempo. Lo cierto es que Alejandra de Hannover y Ben-Sylvester han sabido marcar su propio ritmo, lejos de la exposición excesiva y sin presiones externas, siguiendo su propio ritmo y manejando la relación en sus términos.

F.A