Nicole Neumann reveló la formula infalible para convertir un look sport a uno casual

Nicole Neumann es una de las grandes referentes de moda de nuestro país. A través de sus red social, la modelo muestra que sus looks están compuesto por un mix de estilos y que no teme a innovar con propuestas originales. Esta vez, brindó una lección fashionista y resolutiva para aquellos momentos en los que se debe correr de un lado a otro y no alcanza el tiempo para pensar un atuendo.

El tip de Nicole Neumann para cambiar de look en segundos

Dueña de una agenda cargada de proyectos laborales y de una vida personal agitada con sus cuatro hijos, Nicole Neumann trata de encontrar la manera en la que puede desconectar de la rutina y llevar a cabo actividades que le permitan estar sola y en silencio.

Hacer ejercicios y practicar yoga al aire libre son algunas de ellas, tal como mostró en varias oportunidades en su cuenta de Instagram. Precisamente, en las últimas horas, la top model compartió con sus millones de seguidores una historia donde se la ve puede ver entrenando en el gimnasio de su hogar y bebiendo un jugo verde. El look deportivo total black, compuesto por top y short de lycra de una firma internacional, estuvo acompañado por unos guantes con abrojo.

Nicole Neumann

Aunque pudo entrenar y realizar su rutina de fuerza, Nicole Neumann dejó en claro, una vez más, que anda a las corridas y por eso tuvo que resolver otra vestimenta en cuestión de segundos. "Cómo pasar de un outfit de gym a uno de almuerzo casual", escribió la empresaria cosmética.

Para lo que seguía, según contó, podía usar prendas básicas y lucir relajada. Por lo que Nicole no dudó en recurrir a sus conocimientos de moda y transformar su look deportivo en uno más descontracturado pero arreglado. "+ Camisa + zapas y listo", comentó junto a la postal que mostraba lo rápido que resolvió su atuendo.

Nicole Neumann

Esta vestimenta sporty chic se llevó todos los halagos y agradecimientos por parte de las mujeres que la siguen ya que las inspiró a resolver un look en poco tiempo y sin pensar tanto. El recurso principal fue, sin dudas, la camisa blanca oversize. Esta prenda es un verdadero infaltable del guardarropa porque aporta frescura, neutralidad y elegancia incluso en los outfits más informales.

En este caso, la conductora la lleva abierta para potenciar la comodidad y versatilidad de su conjunto. Además, optó por agregar unas gafas XL con lente marrón y unas zapatillas deportivas para combinar con su look. De esta manera, Nicole Neumann reveló la formula infalible para convertir un look sport a uno casual que le permitió pasar del gimnasio a una salida de día en poco tiempo.