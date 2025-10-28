La historia detrás del vestido verde de plumas que lució Amalia de Holanda: de la tradición al significado de su uso

La princesa Amalia de Holanda vivió un momento muy especial junto a sus padres, el rey Guillermo y la reina Máxima Zorreguieta, por el aniversario de su ciudad. Para esta ocasión, la joven escogió un look cargado de significado e historia, que por supuesto no pasó desapercibido ante los presentes del evento.

Qué significa "el vestido verde de las reinas" que llevó Amalia de Holanda

La ciudad de Ámsterdam termina un año de celebraciones por su 750 aniversario con un gran concierto en Museumplein, más conocida como "plaza de los museos", con la presencia del rey Guillermo, la reina Máxima y la princesa Amalia. Una ocasión que los unió a su pueblo y les permitió mostrarse en público con looks elegantes.

En el caso de Amalia, ella optó por un vestido que tomó prestado de su madre y que carga un mensaje muy particular. Se trata de una prenda en color verde con detalles bordados, cuello cerrado y mangas largas. Se encuentra caracterizado por su intensa tonalidad y las plumas de marabú que decoran la falda.

Amalia de Holanda

Si bien es un vestido que Máxima Zorreguieta usó en eventos institucionales y que ahora Amalia decidió llevar para el aniversario de su ciudad, lo cierto es que fue una pieza de Beatriz de Holanda, madre del rey Guillermo. La misma lo lució durante una visita de Estado a Bélgica en 1981, hace 44 años. Luego pasó a ser de la actual monarca de Países Bajos y por esta razón es conocido como "el vestido verde de las reinas".

La vez que Máxima Zorreguieta lo eligió fue para un concierto en Ámsterdam en el Freedom Concert, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2014. En aquel entonces, la reina lo complementó con accesorios metalizados para crear un look llamativo y fiel a su personalidad extrovertida. En la actualidad, su hija Amalia lo adaptó a su propia esencia sofisticada y sobria aunque le sumó tendencias actuales para aportarle un aire juvenil y moderno.

Amalia de Holanda

Al igual que Letizia Ortiz presta sus vestimentas a sus hijas, Máxima Zorreguieta también pone su armario a disposición de sus hijas para que busquen prendas de valor y lo luzcan cuando quieran. Amalia de Holanda no dudó en probárselo y combinar este vestido verde con detalles bordados y plumas en el ruedo con un tapado largo en negro y unos stilettos en el mismo color.

Su beauty look acompañó bien la propuesta y dejó el protagonismo absoluto a su outfit: peinado recogido y trenzado, y maquillaje natural con énfasis en la mirada. Como accesorio, agregó unos pendientes largos y oscuros que también son de su madre Máxima Zorreguieta.

Como cada vez que sale en público, la hija de los reyes se llevó todas las miradas y más de una persona notó la coincidencia con la monarca. De esta manera, la historia detrás del vestido verde de plumas que lució Amalia de Holanda se encuentra cargada de tradición, nostalgia y un significado muy importante para su familia.