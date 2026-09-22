Débora Plager mostró los ejercicios infaltables en su rutina de entrenamiento en el gimnasio

Débora Plager mantiene desde hace años una rutina vinculada al ejercicio físico y en distintas oportunidades habló de la importancia que tiene el entrenamiento en su vida cotidiana. Esta vez, la periodista mostró una nueva jornada en el gimnasio y compartió algunos de los movimientos que forman parte de su preparación.

Con una extensa trayectoria en los medios y una agenda marcada por sus compromisos profesionales, la periodista también encontró en la actividad física un espacio al que le dedica tiempo de manera sostenida. El gimnasio forma parte de sus hábitos desde hace décadas y, con el paso de los años, fue incorporando diferentes ejercicios y una mayor atención a la técnica con la que realiza cada movimiento. En esta oportunidad, a través de un video publicado en sus redes sociales, la conductora registró su entrenamiento desde la entrada en calor hasta los últimos ejercicios con peso.

Los ejercicios que Débora Plager realiza en su rutina de entrenamiento

El entrenamiento de Débora Plager comienza con una entrada en calor, para la que realiza sentadillas sin peso. Frente a un espejo, la periodistase prepara con este movimiento previo a incorporar cargas y avanzar con la rutina.

Débora Plager mostró cómo comienza su rutina de entrenamiento en el gimnasio (Instagram)

Una vez finalizada esta primera etapa, continúa con sentadillas con peso. Para este ejercicio realiza tres series de 12 repeticiones y, según especificó en el propio video, aumenta progresivamente la carga.

El siguiente movimiento está destinado al trabajo de glúteos y espinales. Plager vuelve a mantener el esquema de tres series de 12 repeticiones, esta vez utilizando un disco durante la ejecución.

Las sentadillas y el trabajo de glúteos y espinales forman parte del entrenamiento de Débora Plager (Instagram)

Luego llega el turno de los cuádriceps en máquina. En este caso, la conductora modifica la cantidad de repeticiones y completa tres series de 15, tal como detalló en el video subido a su redes. La rutina continúa con más ejercicios hasta completar la secuencia con peso muerto, nuevamente con carga.

Débora Plager continúa su rutina con distintos ejercicios (Instagram)

El lugar que ocupa el entrenamiento en la vida de Débora Plager

La actividad física no es un hábito reciente para Débora Plager. La periodista entrena desde hace décadas y fue contando en diferentes oportunidades cómo el ejercicio se convirtió en una constante dentro de su vida.

En una entrevista con +CARAS en 2024, Plager contó que llevaba alrededor de 30 años entrenando y que por entonces asistía al gimnasio cuatro veces por semana. En aquella conversación también explicó que su hijo Tomás Burlet, personal trainer, había comenzado a acompañarla en sus entrenamientos.

La relación entre madre e hijo también trasladó parte de su dinámica al gimnasio. En septiembre de 2026, Débora volvió a referirse públicamente a Tomás y contó que actualmente su hijo la entrena de manera cotidiana. En esa oportunidad puso el foco especialmente en lo que aprendió sobre la técnica necesaria para realizar correctamente los movimientos.

Ese antecedente permite entender que las imágenes compartidas por la periodista forman parte de una práctica que sostiene desde hace tiempo. Débora Plager incorporó el entrenamiento a su rutina habitual y forma parte de uno de los pilares de su salud. Ahora decidió mostrar cuáles son algunos de los ejercicios que realiza, junto con las series y repeticiones que forman parte de su jornada.