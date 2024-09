Abel Pintos y Luciano Pereyra están haciendo historia. Los cantantes se presentarán por primera vez juntos, en el Luna Park. Las fechas confirmadas son los días 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Sin embargo, la idea de que el concierto en conjunto se hiciera viene de una mente más allá de la de los dos artistas: la esposa de Pintos, Mora Calabrese.

La esposa de Abel Pintos: el detalle que fue crucial para hacer una gira con Luciano Pereyra

"Es ahora" es el nombre de la canción que comparten Abel Pintos y Luciano Pereyra. El single alcanzó los 6 millones de visitas en Youtube y unió a dos de los cantantes más queridos por el folklore argentino. Ambos artistas descubrieron el poder que tenían juntos y las emociones que lograban transmitir a través de su música. Por eso, comenzaron a crear un proyecto que se volvió un récord histórico: un concierto en conjunto.

Durante una entrevista en Eltrece, Pintos reveló cómo fueron los comienzos de una idea que terminó decantando en decenas de shows junto a Pereyra. "Fue idea de los dos. El año pasado yo hice un show en Vélez para cerrar el año y una semana antes él hacía lo mismo en el Movistar Arena. Lo invité a mi show y él me dijo que sí, pero que también fuera al suyo", reveló el artista.

Sin embargo, hubo un momento clave que le hizo entender que merecían una oportunidad. Allí, entra en juego la verdadera mente maestra de todo: la esposa de Pintos, Mora Calabrese. "Yo subí, canté y cuando estoy volviendo del estadio le dije a mi mujer que era la primera vez que me pasaba, que no me quería bajar del escenario en un show al que fui como invitado. Además, pasó algo muy lindo, que es que Luciano sacó una carta que yo le había escrito cuando estaba enfermo y la guardó todos estos años. Me puse a llorar, fue un momento hermoso", comenzó relatando.

De esta manera, concluyó: "Mi mujer me dijo que le mandara un mensaje. Le mandé un audio como de tres minutos con todo lo que me había pasado, él me dijo que sentía lo mismo y ahí dijimos que listo, que nuestros managers arreglaran a ver cómo podíamos coordinar una gira juntos".

La reunión entre dos artistas muy queridos por el público argentino logró agotar 20 funciones, y anunciar las 10 últimas fechas. "Es ahora" se volvió más que una canción: es un concierto en conjunto, donde las emociones de Abel Pintos y Luciano Pereyra se unen para expresar algo mucho más grande. Este momento importante para la música se lo debemos a la magnífica Mora Calabrese.

A.E