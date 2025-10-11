Hace un tiempo, Rocío Robles se encargó de confirmar su relación con Adrián Suar aunque pidió no ponerle la etiqueta de "pareja" porque aún se estaban conociendo. "Estamos pasando un buen momento, pero no hablemos de fechas porque no le conviene a nadie, no me quemes”, expresó la modelo en una nota con Intrusos. Ahora, volvió a hablar de vida personal junto al productor y contó sobre la posibilidad de casarse y tener hijos con él.

Por primera vez, Rocío Robles habló de sus planes de casarse con Adrián Suar y de la posibilidad de ser madre: “Él ya lo sabe”

Cuando trascendió que Rocío Robles y Adrián Suar están juntos se generó un gran revuelo en las redes sociales. Si bien el actor prefiere mantener cautela a la hora de hablar de su corazón, ella se muestra más relajada y no evita responder las preguntas sobre su vínculo amoroso.

Tanto es así que, durante una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), Rocío Robles se refirió con total sinceridad sobre su romance con Adrián Suar. "Cuando las cosas avanzan, uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara, sí", expresó sobre los encuentros que mantienen.

Rocío Robles y Adrián Suar

Por otro lado, fue consultada por si le gustaría ser madre y formar una familia junto al director: "Mira, honestamente, nunca fue un deseo. No me cierro las posibilidades, pero realmente no es una meta que yo tenga”. En este sentido, reveló que es un tema que siempre lo deja bien en claro antes de comenzar una relación: "Pongo los puntos sobre las íes. Yo tengo bien claro que no es un deseo mío ser mamá”.

Acerca de si también abordó charló sobre esto con Adrián Suar, Rocío Robles respondió sin vueltas: “Sí, lo sabe. Sí, por supuesto. Nunca fue un deseo y para mí era muy importante charlarlo siempre y en esta ocasión también, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como yo no quiero tener un problema de ese tipo, siempre lo aclaro”.

Rocío Robles

Sin embargo, Rocío Robles afirmó que la idea de vestirse de blanco, pasar por el altar y festejar su boda es algo que le gustaría vivir. “Casamiento, sí. Yo todo lo que sea fiesta, todo lo que sea festejar, eso me encanta. Vestirme de blanco y que me festejen, encantadísima", aseguró. Acto seguido, aclaró que no es algo que tiene en mente cumplir junto a Adrián Suar en este momento: "Tampoco vamos a apurar las cosas”.

Cabe destacar que la top model sigue diciendo que aún no tienen título de "novios" pero que la pasan bien y disfrutan de compartir momentos a solas. De hecho, hace unos meses cuando blanqueó la noticia en Intrusos, expresó: "El tiempo dirá. No tengo expectativas de nada, disfruto el presente”.

De esta manera, Rocío Robles volvió a referirse a su historia de amor con Adrián Suar pero, esta vez, por primera vez, habló de sus planes de casarse con él y de la posibilidad de ser madre en un futuro. "Él ya lo sabe", contestó haciendo alusión a que tener un hijo no es algo que tenga en mente.