Maxi López volvió a la Argentina y opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López volvió a la Argentina y, en medio de su regreso, se refirió a la nueva relación sentimental de Wanda Nara. El exfutbolista habló con soltura sobre el presente de la empresaria con Martín Migueles, dejando entrever cómo transita esta etapa familiar marcada por cambios y reencuentros con sus hijos.

Maxi López llegó al país y reveló su punto de vista sobre la nueva relación de Wanda Nara

Maxi López volvió a la Argentina y habló de la nueva relación sentimental de Wanda Nara. El exfutbolista habló con soltura sobre el presente de la empresaria con Martín Migueles, mientras se ajustan detalles para que se sume a la nueva edición de MasterChef Celebrity. Su llegada coincidió con reencuentros familiares y una etapa marcada por cambios personales.

Maxi López

En las últimas horas, el exfutbolista llegó al país y en su paso por el aeropuerto dio una entrevista con Puro Show (El Trece), donde fue consultado por distintos temas vinculados a su vida familiar. Además, se tomó un momento para hablar de la nueva relación de su expareja con el agente inmobiliario.

“Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, expresó Maxi López, marcando distancia de cualquier tipo de especulación. Cabe destacar que la llegada del exdelantero se da en el inicio de la preparación de los concursantes para la próxima edición de MasterChef Celebrity.

Maxi López y sus hijos

Por su parte, también explicó que está en Argentina para acompañar a Valentino, su primer hijo con Wanda Nara, porque sufrió una grave lesión y deberá ser operado. “Estoy feliz, disfrutando. Vengo porque el mayor de mis chicos tuvo una lesión importante; vengo al país para tratar de organizar la cirugía y visitar a los chicos”, comentó.

Al ser consultado por los viajes de la empresaria, aclaró que él no se involucra en los romances de su expareja y que está enfocado en sus hijos: “Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”.

En ese sentido, Maxi López destacó que la relación con la artista atraviesa una etapa estable: “La relación con Wanda es una seda. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años; lo más importante es que ellos estén bien”.

Por su parte, el exjugador comentó que Wanda Nara le mencionó algunas de las situaciones que ella vivió con Mauro Icardi, pero aclaró que no es un tema del que él deba hablar. “Algunas cosas me ha contado, pero si tiene que decir algo, que lo diga ella. Yo a ella la veo bien, lo importante es que ahora esté bien, activa y trabajando”, explicó.

Maxi López

Maxi López volvió a la Argentina y opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara en un contexto marcado por reencuentros familiares y compromisos personales. Su regreso dejó en claro que mantiene una postura definida frente a los vínculos actuales de la empresaria, sin perder de vista su rol como padre.

VDV