Adiós a las botas texanas: Nicole Neumann impone el modelo que arrasa este verano

Nicole Neumann deslumbró con su look boho chic en Punta del Este y confirmó que, este verano, las clásicas botas texanas ceden su lugar a un modelo más urbano y canchero. En un after beach relajado pero con espíritu fashion, la modelo apostó por unas botas de cuero marrón oscuro, de caña media, suela track y hebillas metálicas, un diseño contundente que combina estética biker con impronta utilitaria. Cómodas, versátiles y con carácter, se perfilan como el calzado estrella de la temporada para llevar tanto de día como de noche.

Nicole Neumann impone el nuevo modelo de botas que arrasa este verano

El par de botas elegido por Nicole Neumann en Punta del Este se despega del aire boho tradicional y suma fuerza al look gracias a su plataforma sólida y terminaciones rústicas, ideales para estilismos relajados pero con presencia. Lejos de los flecos y las punteras afiladas, estas botas pisan fuerte y se adaptan al espíritu costero chic que domina el verano esteño.

El look boho chic de Nicole Neumann

Para acompañarlas, la modelo optó por un vestido corto de mangas largas con estampa batik en tonos tierra, rosados y marrones, que combina a la perfección con el color del calzado. El diseño aporta movimiento y frescura, ideal para una tarde que se estira hasta la noche. Sumó un clutch de cuero chocolate con aplique metálico, reafirmando la paleta natural que domina todo el outfit.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

En su cabeza, Nicole Neumann coronó el look con un gorro tejido calado en tono camel, un accesorio clave que refuerza el aire bohemio y artesanal, muy en sintonía con las tendencias summer 2026. El pelo suelto, con ondas naturales, y un beauty look minimal terminaron de completar una estética descontracturada pero sumamente pensada.

El adorable look de Cruz Urcera para acompañar a Nicole Neumann

Como plus adorable, la modelo compartió escena con su hijo Cruz Urcera, quien también lució un outfit alineado con el espíritu casual del momento. El bebé llevó un conjunto cómodo en tonos neutros, con remera clara, short blanco y una campera liviana gris, ideal para las tardes frescas junto al mar. En los pies, zapatillas urbanas completaron un look práctico y moderno, demostrando que el estilo también se hereda.