María Vázquez y Mía Cambiaso imponen la tendencia en carteras: match y fashionismo

La familia Cambiaso viajó hasta Windsor, Reino Unido, para una nueva tempora de polo. El clan se instaló para acompañar a miembros de la familia que disputarán una nueva temporada alta del deporte en el terriorio. Pero en medio de entranamientos y la preparación de alto nivel que llevan a cabo los jugadores, María Vázquez y su hija, Mía Cambiaso, pasearon por las calles británicas imponiendo la tendencia de la tempora en carteras.

María Vázquez y Mía Cambiaso, la moda por las calles de Widsor

Mediante las redes sociales, María Vázquez deja en evidencia que es una de las grandes expontentes de la moda en la Argentina, y que no duda en mostrar en las calles del exterior. Desde sus comienzos como modelo, la mujer mostró un estilo puntualizado que combina sofisticación con tendencias de la época, muchas veces enmarcado en el concepto old money aesthetic, que se destaca por ser clásico, discreto y elegante. Y su hija, Mía sigue sus pasos, como lo demostró en una reciente publicación en Instagram.

"Como estamos acostumbrados a estar en familia nos buscamos, y así nos podés encontrar compartiendo mates en las caballerizas o entrenando con Mía juntas", expresó María Vázquez para CARAS, en la previa a un nuevo viaje por el Polo. Y la unión entre madre e hija queda demostrada en redes sociales, donde se muestran compartiendo diverso momentos. Recientemente, se mostraron disfrutando del paiseje de Reino Unido.

La modelo compartió un video en las redes sociales, donde se la puede ver junto a su hija y un amigo. Ambas mujeres muestran un look urbano chic, con un importante estilismo adecuado a las temperaturas del lugar. Mía luce un look clásico teniendo como protagonista un cárdigan azul marino entallado con doble fila de botones metálicos dorados, estilo “preppy”, que combina con con jeans celestes de tiro alto y corte recto.

Mientras María eligió un look con vibra vintage al lucir un blazer oversized en un tono marrón grisáceo con una remera cuadrillé en tonos tierra, con jeans celestes rectos, holgados. Madre e hija coincidieron en el accesorio que llevan en sus manos: una cartera en tono marrón. Si bien los detalles de ambos la diferencian, siendo de distintos tamaños y con diferentes formas, la tonalidad es que impone la tendencia de la temporada.

Además, Mía y María muestran la versatilidad de este color, que se adapta a los dos looks distinto que llevan, ya que combina con el sweater azul marino de la joven y también se alinea con el bralzer marrón grisaceo de la modelo. De esta forma, madre e hija demostraron sus amplios conocimientos en moda ya que al elegir looks totalmente distintos, ambas lucen el color de la tempora en un accesorio.