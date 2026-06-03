De Dolores Fonzi y Violeta Urtizberea a Mercedes Morán, todos los looks sastreros chic de los Premios Sur

El martes 2 de junio del 2026, en el Teatro Presidente Alvear, las celebridades y personalidades más importantes del cine argentino se reunieron para celebrar la vigésima edición de los Premios Sur 2026. El evento desplegó cine, moda y mucha felicidad entre los encargados de llevar adelante la industria del séptimo arte. Las grandes figuras argentinas se llevaron aplausos por sus trabajos pero también robaron la atención de los expertos de la moda.

Sin embargo, hubo una tendencia fashionista que fue de las más elegidas por las celebridades y que impuso el business woman style. Con diferentes agregados, como brillos, colores o plumas, las famosas apostaron a la sastrería para elevar el estilo de gala a un conjunto original y lejos del clásico vestido largo.

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026 / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026

Los Premios Sur 2026 fueron el evento más esperado por la industria del cine nacional, celebrado en el Teatro Presidente Alvear. Celebridades y personalidades importantes de películas y series argentinas caminaron por la alfombra roja y disfrutaron de una noche llena de celebración y glamour. Entre los premiados, se destacaron títulos como Belén, La Mujer de la fila, El Mensaje y Gatillero, y celebridades que se llevaron el premio Honor como Cecilia Roth, Lucrecia Martel y Luis Alberto Scalella.

Sin embargo, la alfombra roja también dejó muchas joyitas sobre todo por la presencia de una tendencia que fusiona la elegancia y comodidad para eventos de gala. Las mujeres siguen un estilo que evoca al empoderamiento femenino y a la presencia a través de la moda. Por eso, y lejos del vestido, se lucieron diversos tipos de trajes sastreros, jugando con detalles, como flecos o brillos, sobre las apuestas del total black, total white o los colores originales.

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Violeta Urtizberea / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Julieta Cardinali / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Julieta Díaz / Créditos: Sergio Piemonte

Además del clásico total black, que se terminó elevando por agregados del estilo personal de cada famosa, la apuesta por colores de estilo inglés también fue una de las elecciones para la sastrería. El conjunto de traje se caracteriza por dar una forma definida al usuario, incluso luciendo pantalones rectos o wide leg que brindan más movimiento a la prenda. Es por eso que algunas mujeres decidieron darle un toque llamativo con un color diferencial. Desde Mercedes Morán con su total red hasta la combinación sofisticada de Dolores Fonzi, con colores como gris, bordó y dorado, las famosas se la jugaron por demostrar que el traje también es perfecto para las ocasiones de gala.

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Dolores Fonzi / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Mercedes Morán / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Leticia Siciliani / Créditos: Sergio Piemonte

Otra apuesta que hicieron algunas de las mujeres que se la jugaron por el traje fue al total white. Cabe destacar que el color Dancer Cloud es el elegido por Pantone para ser la tendencia del 2026. El mismo brinda una gama delicada y relajante del blanco, y que ya fue lucida en diversas prendas por celebridades alrededor del mundo. Claramente, las invitadas en los Premios Sur no iban a olvidarse de esta tendencia, y demostraron que la diferencia está en la textura y los textiles que se elijan. De esta misma manera, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, se sumó al agregado de plumas en las mangas, elevando el estilo angelical y la originalidad para un evento de gala.

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026: Gabriela Ricardes / Créditos: Sergio Piemonte

Los looks sastreros de los Premios Sur 2026 / Créditos: Sergio Piemonte

Los Premios Sur 2026 volvieron a dar cátedra de las tendencias fashionistas, gracias a las famosas invitadas y todas las apuestas que hicieron. Entre vestidos y trajes clásicos, se destacaron algunas de las mujeres que apostaron por la sastrería, elevando el empoderamiento femenino y jugando con los detalles más elegidos de la última temporada. Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Julieta Cardinalli, Dolores Fonzi, Mercedes Moran y Violeta Urtizberea fueron solo algunos de los nombres que se robaron la atención de los expertos de la moda, dejando en claro, una vez más que las pasarelas también están dentro de las alfombras rojas.

A.E