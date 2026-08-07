Adiós a los vestidos de novia tradicionales: Luz Cipriota, Eliane Awada y Dua Lipa imponen nuevos estilos

El universo de la moda nupcial experimenta una transformación radical que redefine por completo los códigos de la elegancia contemporánea. Durante décadas, el tradicional vestido blanco de falda interminable dominó de forma absoluta cada altar y ceremonia civil en el mundo entero.

Las recientes bodas de Luz Cipriota, Eliane Awada y Dua Lipa demostraron que las reglas cambiaron con fuerza para priorizar la autenticidad y el confort sofisticado. Esta corriente minimalista y audaz dejó atrás los volúmenes excesivos para abrazar siluetas innovadoras que fusionaron la sastrería vanguardista con tonalidades inesperadas. Las novias actuales buscaron reflejar su propia identidad a través de piezas memorables que rompieron moldes establecidos desde hace generaciones.

La boda de Eliane Awada en Nueva York.

El poder del sastre blanco y el guiño a la historia de la mano de Dua Lipa y Eliane Awada

La sastrería femenina consolidó su reinado absoluto dentro de las bodas civiles más comentadas del panorama internacional y local. La reconocida Dua Lipa rindió un impecable homenaje a Bianca Jagger mediante un deslumbrante conjunto firmado por Schiaparelli que redefinió el concepto de sofisticación nupcial. Su estilismo incluyó un traje sastre impecable acompañado por un sombrero de ala ancha desmesurada y guantes blancos que evocaron la mítica estética de los años setenta.

Dua Lipa y su homenaje a Bianca Jagger.

Por su parte, la empresaria Eliane Awada deslumbró en su casamiento con un conjunto sastrero que combinó una chaqueta estructurada con pantalones amplios y un sofisticado corsé de encaje interior. Ambas figuras confirmaron que los pantalones y las chaquetas sastre desplazaron con elegancia a los vestidos largos tradicionales en las celebraciones modernas.

Eliane Awada con look sastrero.

Romanticismo sutil y nostalgia vintage: El encanto de Luz Cipriota y Eva Herzigova

Las novias que prefirieron mantener un espíritu romántico también encontraron alternativas inspiradoras que se alejaron por completo del protocolo clásico establecido. La talentosa Luz Cipriota apostó por un look de novia romántica con un vestido amarillo pastel, encaje y un detalle blanco que marcó una diferencia absoluta en su estilismo. Su elección cromática demostró que el color irrumpió con fuerza en el circuito nupcial para aportar frescura y calidez visual de manera sutil.

Luz Cipriota con vestido color amarillo pastel.

En la misma sintonía de reinterpretación del pasado, la supermodelo Eva Herzigova eligió un vestido vintage largo midi perteneciente al archivo histórico de la maison Lanvin para dar el sí quiero. Este diseño fluido de largo intermedio destacó por su ligereza y movimiento, permitiendo una libertad total que desafió la rigidez de los corsés antiguos.

Eva Herzigova con vestido vintage Lanvin largo midi.

El altar contemporáneo reescribió sus propias reglas gracias a referentes que desafiaron lo convencional con absoluta elegancia. Las apuestas estilísticas de Luz Cipriota, Eliane Awada y Dua Lipa demostraron que la verdadera sofisticación reside en la libertad de elegir.