Dua Lipa sorprendió con su elección para su boda y marcó una nueva tendencia nupcial

Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron por civil en una ceremonia íntima, con cita en el Old Marylebone Town Hall londinense. Si bien preparan una lujosa celebración de tres días en Sicilia para terminar de sellar la unión -se estima que será en Villa Valguarnera, una de las residencias aristocráticas más icónicas de la región-, el del domingo fue un evento pequeño y para el círculo cercano de la cantante y su pareja.

Además de sorprender con su enlace civil casi secreto, Dua Lipa también impacto al elegir un estilismo de Alta Costura que se aleja por completo de las fórmulas tradicionales y recupera dos piezas que parecían reservadas al archivo histórico de la moda: el traje de novia y la maxi pamela.

Dua Lipa apostó por un traje nupcial de estilo vintage firmado por Schiaparelli para su boda secreta con Callum Turner.

Los detalles del look retro de la cantante

Fiel a un estilo que siempre acabara las miradas Dua Lipa volvió a robarse todos los elogios en su gran día. Y es que la artista lució un modelo diseñado por la casa Schiaparelli, de blazer entallado marfil con botones joya y falda asimétrica a tono, que se completó con un sombrero de ala ancha, diseñado por Stephen Jones, y guantes de ópera. Todo en homenaje a Bianca Jagger, quien popularizó este look nupcial en su boda de 1971 con Mick Jagger.

Feliz y radiante, la cantante completó su apuesta con un collar de serpiente by Bulgari y stilettos Christian Louboutin.

El estilismo de la cantante aludió al célebre look de Bianca Jagger para su boda con Micjk Jagger, en 1971.

“Esta decisión de envejecer juntos y ser mejores amigos para siempre es un sentimiento muy especial”, declaró Dua Lipa en “Vogue” previo a pasar por el altar.

Respecto a su celebrado look, los expertos admiten que en el último tiempo la moda nupcial comenzó a alejarse de los códigos rígidos para abrazar propuestas más personales, En ese contexto, el traje blanco reaparece como una de las alternativas más relevantes para quienes buscan sofisticación.