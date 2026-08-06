Así es la vida de Luz Cipriota en España a los 40 años: del médico que le salvó la vida a la crianza de sus gemelas

Luz Cipriota construyó una carrera en la Argentina que le permitió destacarse en televisión y teatro antes de dar un paso importante en su vida. Con el traslado a España encontró un entorno distinto, marcado por la calma y la posibilidad de desarrollar proyectos en un escenario internacional. Su historia reúne trabajo, cambios de residencia y una nueva etapa vinculada a la maternidad, que se convirtió en el eje de su presente. Además, supo adaptarse a un estilo de vida que le brinda seguridad y estabilidad, integrando su carrera con la familia.

De triunfar en Argentina a combinar su pasión por la actuación y la maternidad: La vida de Luz Cipriota

Luz Cipriota construyó una carrera sólida en la Argentina antes de trasladarse a España, donde encontró un nuevo ritmo de vida. Mientras vivió en el país, participó en producciones televisivas y teatrales que le dieron visibilidad y reconocimiento, pero con el tiempo decidió instalarse en Madrid. Allí, según contó en distintas entrevistas, halló tranquilidad y un entorno que le permitió sentirse cómoda, lejos de la inseguridad y con la posibilidad de desarrollar proyectos personales y profesionales.

Luz Cipriota

Su llegada a Europa marcó un cambio importante en su vida, luego de que viviera momentos de inseguridad en Buenos Aires. La artista se adaptó rápidamente al nuevo escenario y comenzó a trabajar en producciones locales, ampliando su experiencia y consolidando su perfil internacional. En paralelo, descubrió que la vida en Madrid le ofrecía un equilibrio distinto, con espacios para la familia y para la creación artística. Este traslado fue clave para iniciar una etapa más estable y enfocada en lo que realmente buscaba.

Uno de los momentos más importantes de la vida de Luz Cipriota llegó en 2021 con la llegada de su primer hijo, Lorenzo, fruto de su relación con David Serrano. Según contó, su sueño siempre fue ser madre y este acontecimiento transformó su vida. El nacimiento del pequeño se convirtió en un eje central de su día a día. Este momento marcó el inicio de un camino que más tarde se ampliaría con la llegada de sus gemelas, quienes tuvieron un embarazo de riesgo y un parto que tuvo que ser tratado con mucha precaución por sus 34 semanas de gestación.

Luz Cipriota y su hijo Lorenzo

Durante el embarazo de las pequeñas, la actriz atravesó un momento complejo que quedó grabado en su historia personal. Las niñas, que compartían placenta, nacieron de manera prematura con complicaciones que pusieron en riesgo tanto su salud como la de ellas. En ese contexto, la intervención del médico que la atendió fue fundamental, ya que logró estabilizar la situación y salvarles la vida a las tres. La actriz relató que ese episodio se convirtió en un recuerdo imborrable y en un punto de inflexión dentro de su experiencia de maternidad.

A sus 40 años, Luz Cipriota combina la maternidad, su trabajo y la crianza de sus hijos en España

La crianza de los tres hijos de Luz Cipriota, Lorenzo, Ángela y Aurora, se desarrolla en un entorno que le brinda calma y seguridad. La actriz contó que encontró en España un lugar donde puede dedicarse a su familia sin perder de vista su carrera. La maternidad la llevó a reorganizar prioridades y a valorar los tiempos compartidos con los niños, en un contexto que favorece la vida cotidiana. Además, la actriz destaca cómo el entorno le permite disfrutar de rutinas simples y momentos de descanso.

Luz Cipriota, David Serrano y sus hijos, Lorenzo, Ángela y Aurora

En distintas entrevistas, la actriz habló de la importancia de acompañar el crecimiento de sus hijos con presencia y dedicación. La crianza se convirtió en un espacio donde combina rutinas simples con momentos de juego y aprendizaje, siempre en un ambiente que considera propicio para su desarrollo. La experiencia de ser madre de tres niños le permitió descubrir nuevas formas de organización y de disfrute. Destacó también la tranquilidad que le genera poder pasar tiempo con los niños en un espacio seguro al aire libre.

En paralelo con la maternidad, Luz Cipriota, a sus 40 años, mantiene su vínculo con la actuación y con proyectos artísticos. La posibilidad de vivir en Madrid le dio un marco distinto, donde puede equilibrar trabajo y familia sin las presiones que sentía en la Argentina. Este cambio de escenario fue clave para sostener una vida más ordenada y enfocada en lo esencial. También le permitió explorar nuevas oportunidades profesionales en un mercado diferente.

Luz Cipriota en Élite

Luz Cipriota, a los 40 años, transita una etapa en la que la maternidad y la vida en España se convirtieron en el centro de su presente. Después de haber desarrollado una carrera en la Argentina y trasladarse a Madrid, encontró un entorno que le brinda calma y seguridad para criar a sus hijos. La llegada de Lorenzo en 2021 y el nacimiento de las gemelas en 2025 marcaron capítulos fundamentales en su historia personal, acompañados por la experiencia de un parto complejo en el que la intervención médica fue decisiva.

VDV