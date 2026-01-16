viernes 16 de enero del 2026
CELEBRIDADES Hoy 16:24

Emilia Attias comparte sus mejores momentos de vacaciones en Punta del Este con su hija

La actriz viajó en un break de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Emilia Attias
Emilia Attias | Redes sociales

Emilia Attias está viviendo un feliz momento y no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para celebrarlo junto a quienes hoy llenan su corazón.

Y así, radiante, fue como la actriz aprovechó un break en las grabaciones de MasterChef Celebrity y viajó a Punta del Este a disfrutar unos días de sol y playa junto a quien mayor lugar ocupa en su corazón, su hija Gina Sibara Naim (9) –fruto de su relación con el Turco Naim.

Emilia Attias
La actriz junto a su hija, Gina, y su novio, el empresario y economista Guillermo Freire.

A sus 9 años, Gina se convirtió en la aliada de su madre. Comparten viajes, shoppings y en, Punta, baños de mar.

Emilia Attias
Emilia Attias y sus días en Punta del Este.

Cómo es la relación entre Emilia Attias y su hija Gina

Madre e hija siempre demuestran la complicidad que las une, el fluido diálogo que mantienen y los divertidos juegos que también pueden compartir. Ya durante diferentes grabaciones de MasterChef Celebrity, ciclo de Telefe, la niña había acompañado a su madre y dejado bien en claro la unión entre ellas.

Emilia Attias
La actriz está en pareja desde fines de 2024.

Largas jornadas de playa, juegos en el agua y corridas en la arena distinguieron Las minivacaciones de Emilia Attias en el Uruguay. A las que también se sumó la presencia del economista y empresario Guillermo Freire, pareja de Emilia desde fines de 2024.

Fotos: RS Fotos

