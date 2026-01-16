Emilia Attias comparte sus mejores momentos de vacaciones en Punta del Este con su hija

Emilia Attias está viviendo un feliz momento y no quiere dejar pasar ninguna oportunidad para celebrarlo junto a quienes hoy llenan su corazón.

Y así, radiante, fue como la actriz aprovechó un break en las grabaciones de MasterChef Celebrity y viajó a Punta del Este a disfrutar unos días de sol y playa junto a quien mayor lugar ocupa en su corazón, su hija Gina Sibara Naim (9) –fruto de su relación con el Turco Naim.

La actriz junto a su hija, Gina, y su novio, el empresario y economista Guillermo Freire.

A sus 9 años, Gina se convirtió en la aliada de su madre. Comparten viajes, shoppings y en, Punta, baños de mar.

Emilia Attias y sus días en Punta del Este.

Cómo es la relación entre Emilia Attias y su hija Gina

Madre e hija siempre demuestran la complicidad que las une, el fluido diálogo que mantienen y los divertidos juegos que también pueden compartir. Ya durante diferentes grabaciones de MasterChef Celebrity, ciclo de Telefe, la niña había acompañado a su madre y dejado bien en claro la unión entre ellas.

La actriz está en pareja desde fines de 2024.

Largas jornadas de playa, juegos en el agua y corridas en la arena distinguieron Las minivacaciones de Emilia Attias en el Uruguay. A las que también se sumó la presencia del economista y empresario Guillermo Freire, pareja de Emilia desde fines de 2024.

Fotos: RS Fotos