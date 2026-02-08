Por error, revelaron quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity entró en su recta final y, como suele ocurrir cuando la competencia se vuelve más intensa, cualquier detalle puede desatar un escándalo. En las últimas horas, el reality de Telefe quedó envuelto en una nueva polémica: no solo por la tensa gala de pastelería que tuvo como protagonistas a Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Attias, sino porque, además, se filtró por error el nombre del próximo eliminado.

Por error, Laura Ubfal reveló el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

La controversia se dio luego de que a Miguel Ángel Rodríguez le robaran un bolw con crema en la "Noche de beneficios", un episodio que dejó al actor al borde del abandono. En pleno desafío de pastelería, en el que debían recrear una torta arcoíris, el humorista denunció que le habían sacado su buttercream. "Me afanaron la crema", repitió furioso varias veces mientras intentaba rehacer su preparación contra reloj.

Emilia Attias fue acusada de hacer trampa en MasterChef Celebrity

La polémica no tardó en explotar en redes sociales. Usuarios de X (ex Twitter) analizaron imágenes del programa y apuntaron contra Emilia Attias, a quien acusaron de haberse llevado el bowl por error. Aunque nunca hubo confirmación oficial del "robo", el tema se volvió tendencia y en las redes exigieron la expulsión de la ex Casi Ángeles.

Pero cuando parecía que la polémica quedaba ahí, un comentario al aire terminó de encender la bomba. Este viernes 6 de febrero, en La Linterna, el streaming de Bondi Live, Flor Cabrera recordó el escándalo: "Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel". Fue entonces cuando Laura Ubfal, sin medir las consecuencias, lanzó la frase que dejó a todos en shock: "Bueno, porque lo eliminaron".

Miguel Ángel Rodriguez sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Inmediatamente consciente de su error, la periodista intentó corregirse entre risas nerviosas: "¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe". Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Para rematar, agregó otro dato que muchos interpretaron como confirmación del spoiler: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".

Cuándo en la final de MasterChef Celebrity y qué participantes siguen en carrera

Mientras crecen las especulaciones y los spoilers involuntarios sacuden al fandom, MasterChef Celebrity avanza a paso firme hacia su definición. Tal como confirmó Laura Ubfal, la gran final del reality de Telefe se verá el próximo 5 de marzo, aunque las grabaciones concluirían unas semanas antes. Como es habitual, la producción busca mantener el hermetismo absoluto sobre el desenlace, pero los errores al micrófono abierto ya pusieron en alerta a los seguidores más atentos.

MasterChef Celebrity

A pocas galas de conocer al nuevo campeón o campeona, todavía son varios los famosos que continúan en carrera y sueñan con levantar el ansiado trofeo. Entre ellos se destacan figuras de perfiles muy distintos, lo que mantiene la competencia abierta y cambiante. Hasta el momento, siguen en competencia Evangelina Anderson, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Sofía “La Reini” Gonet, Marixa Balli, Emilia Attias, El Chino Leunis, Ian Lucas, Maxi López, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez y el Turco Husaín.