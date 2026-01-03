Así son las tardes de Emilia Attias en Uruguay: playa con su nuevo novio, juegos con Gina Naim y relax bajo el sol

Emilia Attias hizo una pausa en su agenda laboral y armó las valijas para disfrutar de unos días libres en Punta del Este, Uruguay. La participante de Masterchef Celebrity no lo hizo sola sino que viajó acompañada de su nuevo novio, Guillermo Freire, y su hija Gina, fruto de su relación pasada con El Turco Naim.

Las vacaciones soñadas de Emilia Attias en Punta del Este

Al igual que muchos famosos, Emilia Attias decidió recibir el 2026 en Uruguay. Allí se está permitiendo disfrutar y desconectar de la intensa rutina, que incluye las largas jornadas de grabación de MasterChef Celebrity. La artista se encuentra en el país vecino con su hija Gina Naim y su nuevo novio, Guillermo Freire, con quien inició su relación el verano pasado.

Las tardes de Emilia Attias en Uruguay (RS Fotos)

En horas de la tarde, la artista aprovecha para nadar, tomar sol y jugar con su pequeña de 9 años. En su más reciente visita a la playa, Emilia Attias se mostró al natural, es decir sin maquillaje y con su pelo suelto, y completamente relajada. La bikini que lució es una diminuta en color negra y con diseño clásico, mostrando así su increíble figura y su faceta más relajada.

Las tardes de Emilia Attias en Uruguay (RS Fotos)

Gina, fruto de su relación pasada con El Turco Naim, también disfrutó del mar, del buen clima y de este momento de desconexión. Siempre bajo la mirada atenta y cariñosa de su madre, la jovencita nadó junto a ella y se mostró compinche junto a Guillermo Freire, la nueva pareja de su mamá. El empresario dejó en claro que pudo adaptarse a la dinámica familiar y que mantiene una excelente relación con ella.

Las tardes de Emilia Attias en Uruguay (RS Fotos)

Si bien fue consciente que estaba siendo fotografiada en sus vacaciones, Emilia Attias se mostró despreocupada por los flashes y se enfocó en el disfrute total de su día de playa. En varias oportunidades, la actriz se sumergió al agua ya sea sola o con su hija Gina y lo alternó con pequeñas pausas bajo el sol para contemplar el paisaje y la calma del lugar.

Las tardes de Emilia Attias en Uruguay (RS Fotos)

Guillermo Freire, quien lució una musculosa gris y un short negro, se mostró a su lado con actitud relajada y espontánea. En la imagen se los puede ver sentados en unas reposeras frente al mar, charlando y mostrándose en público sin problemas. Sin dudas, ambos se encuentran disfrutando de sus soñadas vacaciones en la ciudad esteña.

Las tardes de Emilia Attias en Uruguay (RS Fotos)

Así son las tardes de Emilia Attias en Uruguay: playa con su nuevo novio, Guillermo Freire, juegos con Gina Naim, fruto de anterior relación con El Turco Naim, y relax bajo el sol luciendo una clásica bikini negra. La participante de Masterchef Celebrity no pasó desapercibida en Punta del Este pero aún así se mostró relajada y disfrutando de planes simples durante sus vacaciones.

El presente de Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias que lleva más de 12 años alejada de los medios

Agustina, la hermana “melliza” de Emilia Attias, supo tener presencia en la pantalla argentina antes de tomar distancia definitiva. Hoy transita un camino diferente, en el que la reserva y las decisiones personales definen su día a día. Su paso por la ficción quedó como parte de una etapa recordada, mientras que su presente se desarrolla en otro escenario.

Aunque muchos la asocian directamente con la ex Casi Ángeles por el parecido físico, en realidad es melliza de otra de sus hermanas, Bárbara, un dato que suele generar curiosidad en quienes siguen de cerca a la familia Attias. Durante los años en que vivió en Argentina, la artista trabajó en varias producciones televisivas que le dieron visibilidad.

Agustina, la hermana de Emilia Attias.

Entre las series en las que trabajó Agustina Attias se destacan “Son de Fierro” (2007), donde participó en 12 episodios; “Los 15 Mejores” (2008-2009), en el rol de VJ; “Yo Soy Virgen” (2010), con dos capítulos en los que interpretó a un personaje secundario; y finalmente “Mis amigos de siempre” (2013), donde tuvo una presencia más prolongada, con 96 episodios.

Su participación en estas series le permitió ganar experiencia y reconocimiento dentro del ambiente artístico. De hecho, con “Mis amigos de siempre” alcanzó su mayor exposición, pero tras esa etapa decidió dar un paso al costado y alejarse de la televisión. Desde entonces, su vida tomó otro rumbo, más ligado al ámbito personal y familiar.

Emilia y Agustina Attias

Tras dejar de lado las producciones televisivas, Agustina Attias lleva más de 12 años alejada de la pantalla y de los medios de comunicación. Su decisión la llevó a priorizar la vida privada y a enfocarse en su familia. En 2011 nació su primera hija, Sofía, fruto de la relación con Tomás Sánchez Córdova, el novio que recién conocía en aquel entonces y que se convirtió en su pareja hasta la actualidad.

Con el tiempo, la familia se amplió y actualmente la artista es madre de tres hijos. La llegada de cada uno marcó etapas importantes en su vida, consolidando un presente que se desarrolla lejos de la exposición pública. En la actualidad, la familia reside en España, donde su pareja es empresario y ella encontró un espacio donde transitar la maternidad de la mejor forma.

El presente familiar de Agustina Attias

Su alejamiento de los medios argentinos no significó un corte con su pasado artístico, sino una elección de vida que la mantiene enfocada en su familia. La mudanza al viejo continente le permitió construir un presente distinto, en el que sus seres queridos ocupan un lugar trascendental. Aunque su nombre sigue siendo recordado por quienes la vieron en televisión.