La increíble estrategia de Claudio Cosano para juntar a Pampita, Nicole Neumann y Julieta Prandi: "Quedé tres días en cama"

En una reciente entrevista para el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV, el reconocido diseñador Claudio Cosano compartió detalles inéditos sobre su encuentro con una de las figuras más emblemáticas del mundo de la moda argentina: Pampita.

Con su estilo cálido y cercano, Cosano recordó con cariño cómo fue el inicio de una relación profesional que se mantuvo sólida a lo largo del tiempo.

Claudio Cosano contó cómo conoció a Pampita

Claudio Cosano y Pampita mantienen una relación profesional marcada por el respeto mutuo y una larga trayectoria en el mundo de la moda argentina. En Caras Glam, el diseñador contó cómo conoció a la modelo y actual conductora. "Bueno, yo a Pampita la conocí cuando todavía no empezaba a desfilar. ¿Te cuento la anécdota?", le propuso el artista a Marcelo Polino durante la entrevista, iniciando así el relato de aquel primer encuentro que no creía podría predecir el futuro éxito de la modelo.

Claudio Cosano en Caras Glam

"Un día me llama Pancho Dotto y me dice, ‘Mira, hay una chica que va a hacer un fuego, va a ser la mejor, te pido que, por favor, por lo menos la mires. Digo, ‘Bueno, dale, mándamela’", relató el diseñador y narró: "Yo justo estaba por hacer una campaña de fotos de novia. Viene Pampita que era una nena, toda chiquitita. Por eso es Pampita, porque sí no tiene la altura de Ingrid Grudke, pero yo le vi algo", confesó Cosano

El diseñador explicó que tuvo que adaptar los vestidos de novia, originalmente pensados para modelos de casi 1,90 metros, al cuerpo de Pampita. "Le digo, ‘Mira, los vestidos son un poco largos, porque yo los calculo para modelos de 1,90 m’. La monté sobre guías, fotografió como nunca diosa y a partir de ahí nunca paró de estar conmigo", comentó orgulloso.

Claudio Cosano en Caras Glam

Claudio Cosano rememoró el famoso desfile que unió a Pampita, Nicole Neumann y Julieta Prandi

Durante su paso por Caras TV, Claudio Cosano contó cómo junto a Pampita con Nicole Neumann y Julieta Prandi, cuando no se podían ni ver. "Con Pampita he hecho el desfile famoso que logré juntarla con Nicole y con Prandi, que eso quedó para la posteridad", destacó Cosano sobre una propuesta suya que implicó reunir a tres figuras que en ese momento tenían conflictos entre sí.

"Eso fue una idea mía, una locura", expresó el diseñador y agregó: "Logré juntar a las tres locas, que en ese momento se peleaban, ¿viste? La mucamita, que esto, que lo otro. Y yo digo, yo tengo que lograr juntar a las tres", recordó el diseñador y agregó: "Estuve tres días internado de cama, porque quedé destruido por el estrés de juntarlas".

Claudio Cosano en Caras TV

Consultado sobre cuál de las tres modelos fue la más difícil de coordinar, Cosano respondió: "Las tres son complicadas, pero Pampita la tiene muy clara. Si se enteraban no desfilaban, no querían desfilar juntas, entonces, Pampita estaba viviendo en Chile, la llamó y le digo ‘Mirá te animás, escóndete en el hotel y vas el día del desfile. Pampita piola lo hizo".

Esta emotiva evocación confirma no solo la mirada atenta de Claudio Cosano para descubrir talento sino también su capacidad para generar espacios de trabajo conjuntos y superar obstáculos en el competitivo ambiente de la moda argentina. La historia entre él y Pampita es testimonio de una carrera construida con respeto, admiración mutua y una pasión compartida por la creación y el estilo.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL