Adiós a los muebles tradicionales: Alex Caniggia apuesta por la TV flotante, la nueva tendencia deco

Durante años, el televisor ocupó un lugar central en el living o el comedor, generalmente apoyado sobre muebles pesados o racks diseñados exclusivamente para sostenerlo. Sin embargo, las tendencias de interiorismo vienen cambiando con fuerza y hoy el diseño apunta a espacios más livianos, despejados y visualmente integrados. En ese contexto aparece la llamada TV flotante, una solución que cada vez gana más protagonismo en los nuevos proyectos. La idea es simple: eliminar los muebles tradicionales y fijar el televisor directamente a la pared, integrándolo al diseño del ambiente. Y quien decidió sumarse a esta tendencia fue Alex Caniggia que mostró el resultado en sus redes.

Alex Caniggia y la TV flotante: la tendencia que redefine el living

La historia que Alex Caniggia compartió en Instagram, deja ver un comedor de estética moderna donde el televisor aparece instalado directamente en el muro, sin muebles debajo que lo sostengan. El aparato está montado sobre un gran panel revestido con mármol Calacatta, una piedra natural italiana muy valorada en el diseño de interiores por su fondo blanco luminoso y sus vetas grises marcadas. A un costado del panel se destacan perfiles de PVC símil madera colocados en forma vertical, que aportan textura y generan contraste con la superficie mineral. Este recurso decorativo se usa cada vez más porque suma el efecto visual de la madera sin perder practicidad y, el resultado, es un ambiente elegante y moderno.

Alex Caniggia mostró su comedor con TV flotante sobre panel de mármol Calacatta y lanzó su frase provocadora.

Este tipo de instalación responde a una tendencia que viene creciendo con fuerza en el diseño interior. La propuesta consiste en eliminar los racks o muebles voluminosos que históricamente acompañaban al televisor. Muchas veces se integra a paneles decorativos o revestimientos que ayudan a ocultar cables y jerarquizar el muro. De esta manera, el televisor deja de ser un objeto suelto y pasa a formar parte del diseño del ambiente. Además, la TV flotante tiene una ventaja clara: genera una mayor sensación de amplitud.

Alex Caniggia y un comedor donde el mármol Calacatta marca el estilo

En el caso de Alex Caniggia, el protagonismo del mármol se repite en distintos elementos del ambiente. La gran mesa del comedor también presenta una superficie con mármol Calacatta, generando continuidad con el panel ubicado detrás del televisor. Las vetas grises recorren la mesa como si se tratara de una pieza escultórica dentro del espacio, reforzando una estética contemporánea donde los materiales ocupan un lugar central.

Detalle del comedor: mesa de mármol Calacatta y TV flotante integrada a un panel del mismo material con perfiles símil madera.

Las sillas tapizadas en tonos beige suavizan la composición y aportan calidez frente a las superficies minerales. A su vez, los listones de PVC símil madera suman profundidad y rompen la predominancia del blanco. El conjunto termina de definir un comedor moderno donde cada elemento dialoga con el otro. Fiel a su estilo provocador, el hijo del "Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida: “Respeten los rangos, secos baratos. Hay niveles y niveles”, escribió. Así, el influencer volvió a mostrar que el diseño del hogar también forma parte del estilo de vida extravagante que suele compartir con sus seguidores.