Mariana Nannis se dio una nueva oportunidad en el amor: quién es el hombre que la conquistó

Mariana Nannis se dio una nueva oportunidad en el amor y sorprendió al mundo de las celebridades con un giro en su vida personal. La mediática figura, que durante años estuvo vinculada a Claudio Paul Caniggia y a historias que marcaron la farándula argentina, hoy aparece acompañada por un hombre que despertó curiosidad.

Mariana Nannis estaría iniciando un nuevo capítulo en su vida con una nueva pareja

Mariana Nannis se dio una nueva oportunidad en el amor y su presente vuelve a ser tema de conversación. Con un recorrido marcado por momentos de gran exposición, la mediática suma ahora un capítulo distinto en su vida, junto a un hombre que logró conquistarla, alejándola así de los conflictos familiares entre su expareja y sus hijos.

Mariana Nannis

En las últimas horas, Guido Zaffora dio a conocer en el Diario de Mariana (América) que la expareja de Claudio Paul Caniggia estaría iniciando una nueva relación. “Acá me pasa alguien cercano a Mariana, que confío y conozco, por eso le cuento, que Mariana estaría en pareja”, comentó el periodista.

En este contexto, el panelista comentó que, a diferencia de otras oportunidades, el hombre con el que se vincula a Mariana Nannis no es millonario y tampoco sería de origen europeo. “Este no es millonario; en su momento Yanina dijo que era banquero, suizo. Yo tengo otra data”, se afirmó.

La versión inicial hablaba de un banquero suizo, pero la información fue desmentida. “A mí me dicen que ella está en pareja, pero muy lejos de ser millonario, de ser banquero y suizo. Me dicen que es una persona de nacionalidad venezolana, que ella conoció en Marbella, pero no sé si es el vecino del que se venía hablando que la ayudó. No quiero meter al vecino”, aseveró Guido Zaffora.

La nueva pareja de Mariana Nannis que la hizo darse una nueva oportunidad en el amor

Luego de la información que brindaron en el programa, se instaló la idea de que Mariana Nannis habría encontrado en un hombre venezolano la compañía que buscaba. El dato de que lo conoció en Marbella refuerza la conexión con España, lugar donde la mediática vive desde hace tiempo, donde logró reconstruir parte de su vida.

Lejos de tratarse de un encuentro reciente, Guido Zaffora aseguró que la relación tiene un recorrido. “Es un hombre de Venezuela que habría conocido en Marbella, tiene un vínculo hace mucho tiempo. Esta persona fue quien la rescató. Esta persona labura, no me dicen que la mantiene, pero casi”, agregó el panelista.

Mariana Nannis

Mariana Nannis se dio una nueva oportunidad en el amor y su historia se empieza a alejar de los conflictos familiares con su expareja y sus hijos. El hombre que la conquistó forma parte de su presente en España y se convirtió en protagonista de este capítulo personal. Con este vínculo, la mediática suma un nuevo episodio en su vida.

