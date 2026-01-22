Alex Caniggia: "Me echaron de la familia por elegir a mi mujer"

A raíz del reciente conflicto que atravesó el modelo Brooklyn Beckham con su familia por su relación de pareja, Alex Caniggia decidió hacer público un testimonio profundamente personal. Lejos de opinar desde afuera, el mediático contó que vivió una situación muy similar y que, en su caso, la decisión de apostar por el amor tuvo consecuencias definitivas.

“Cuando uno se enamora de verdad espera acompañamiento, no guerra familiar”, expresó en un descargo que compartió en la red social X. En ese mensaje, explicó que su elección de formar pareja derivó en una ruptura total con su entorno más cercano, justo en uno de los momentos más sensibles de su vida.

Alex Caniggia y el quiebre definitivo con su familia

Según relató, fue expulsado de su casa cuando su mujer estaba embarazada de su hija Venezia y a punto de nacer. Desde entonces, asegura no haber vuelto a tener contacto con su madre, Mariana Nannis, ni tener expectativas de una reconciliación futura. “En mi casa esa decisión tuvo un precio altísimo”, afirmó, dejando en claro que el conflicto no fue pasajero, sino un quiebre definitivo.

Melody Luz y Alex Caniggia, junto a su hija Venezia, en una foto familiar que refleja su presente.

En ese sentido, Alex reflexionó sobre el concepto de familia y la necesidad de establecer límites cuando el entorno no acompaña. “La familia debería acompañar, no destruir. Y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites aunque duela”, sostuvo, marcando una postura firme frente a los mandatos y presiones internas. También remarcó que estas situaciones no distinguen entre familias comunes o mediáticas. “Muchos creen que esto pasa en familias comunes, error. Pasa en familias famosas, con plata, con cámaras y apellido pesado”, escribió, en clara alusión al caso Beckham y a la exposición pública que atraviesan ambas historias.

Alex Caniggia: “Amar no es traicionar, traicionar es manipular”

Lejos de cuestionar a Brooklyn, Alex salió a respaldarlo: “No es débil. Débil es el que no se anima a bancar su decisión”. Para él, amar no implica traicionar a la familia, sino todo lo contrario: traicionar es forzar a un hijo a vivir la vida que otros esperan para él. “Nadie tiene derecho a decir por vos a quién amar”, remarcó. También recordó las advertencias que recibió cuando decidió seguir adelante con su relación: le dijeron que se iba a arrepentir, que lo iban a soltar de la mano y que iba a quedar solo.

Sin embargo, asegura que el verdadero arrepentimiento habría sido abandonar a la mujer que ama. “Yo no me fui, me expulsaron. Elegí el amor y me quedé solo con mi familia, pero libre”, concluyó, dejando un mensaje tan contundente como emotivo. Para Alex Caniggia, el amor no es una traición: es una elección que, aunque duela, también puede ser un acto de libertad.