La hermana de Mauro Icardi reveló el motivo por el que Wanda Nara compró la casa de su padre

En medio de un nuevo capítulo del conflicto mediático que rodea a la familia Icardi, Ivana Icardi volvió a quedar en el centro de la escena al revelar el verdadero motivo detrás de una de las decisiones más polémicas de Wanda Nara: la compra de la casa de su exsuegro. Lejos de la versión conocida durante años, la mediática aseguró que no se trató de un buen gesto, sino de una estrategia cuidadosamente pensada. Sus declaraciones, realizadas a través de redes sociales. Con un tono directo, apuntó contra la empresaria y dejó entrever una intención muy distinta a la que se había difundido públicamente, así, el episodio volvió a reavivar tensiones dentro del entorno familiar.

Ivana Icardi y su versión sobre la compra de la casa

“Fue un acto premeditado, como todo… no de generosidad”, escribió Ivana Icardi en su cuenta de X, marcando una clara postura sobre el tema. Pero no se quedó ahí, sino que avanzó con una explicación más detallada sobre el contexto en el que se dio la operación. “La casa a mi papá, los dientes y la camioneta fue porque textualmente antes de entrar a GH me dijo: ‘¿qué querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa? Fíjense si no coinciden las fechas (2016). Mi papá ya llevaba 3 años en Argentina’”, expresó, sugiriendo que la decisión estuvo vinculada a una cuestión de imagen pública. Sus palabras aportaron una mirada completamente distinta a la narrativa instalada hasta el momento y generaron un fuerte debate en redes.

A través de sus redes, Ivana Icardi cuestionó el gesto que durante años se interpretó como solidario y habló de “limpieza de imagen”.

Ivana Icardi: “No fue generosidad, fue una limpieza de imagen”

En ese mismo hilo, Ivana profundizó su postura con una reflexión que terminó de dejar en claro su posición frente al accionar de Wanda. “Para mí ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona… no ‘regalar’ y ponerlo a tu nombre, para hacer eso mejor no hagas nada… pero repito… no fue un acto de generosidad. Fue una limpieza de imagen”, sentenció. La frase no solo cuestiona el gesto en sí, sino también la forma en la que se llevó adelante. De este modo, la hermana del futbolista puso en duda uno de los episodios que durante años fue presentado como un acto desinteresado. Y volvió a exponer la interna familiar que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos.

Ivana Icardi rompió el silencio en redes y dio su versión sobre la compra de la casa de su padre, con duras acusaciones hacia Wanda Nara.

El trasfondo de esta historia se remonta a 2016, cuando Wanda Nara adquirió la propiedad en la que vive el padre de Mauro Icardi. En ese entonces, la decisión fue leída como una ayuda económica y un gesto de cercanía familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo y las recientes declaraciones de Ivana, esa versión comenzó a tambalear. Las diferencias entre los integrantes de la familia, sumadas a las tensiones que se vienen acumulando, parecen haber modificado la percepción sobre aquel episodio y, lo que alguna vez fue visto como un acto de generosidad, hoy vuelve a discutirse bajo otra punto de vista.