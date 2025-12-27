Adiós a los tacos altos: el look cowgirl chic de Juli Poggio que es tendencia en Año Nuevo

Juli Poggio volvió a marcar la agenda fashion en la previa de Año Nuevo con un look que confirma su carisma para sumarse tendencias sin perder personalidad. Lejos de los tacos altos y apostando a la comodidad con estilo, la artista eligió un outfit cowgirl chic que fusiona sensualidad, frescura y un guiño a los clásicos que nunca pasan de moda. El resultado es una propuesta moderna, canchera y perfectamente alineada con el espíritu relajado pero festivo propio de esta época.

Juli Poggio se suma a la tendencia del verano

Además de iniciar su carrera en el ambiente artístico, Juli Poggio es una de las referentes juveniles de moda. Es por ello que cada aparición pública es seguida de cerca por los expertos en tendencias. En esta ocasión, la influencer se inclinó por un conjunto total white, color protagonista indiscutido de las celebraciones de Año Nuevo; un tono que hace referencia a los deseos de pureza y paz.

Juli Poggio | Instagram

El outfit está compuesto por un top strapless de encaje con transparencias sutiles y una falda mini a juego, que suma un detalle de broches con argollas metálicas en la cintura y un listón integrado que aporta movimiento. La combinación de prendas realza la silueta y demuestra la importancia de jugar con texturas livianas y con un guiño sexy, clave para los looks juveniles y nocturnos de verano.

El gran acierto de la ex Gran Hermano, sin dudas, está en las botas texanas blancas que eligió como pieza central. De caña media y con bordados clásicos, estas botas resignifican el espíritu western y lo trasladan a un contexto urbano y nocturno. Además de ser un comodín fashion, confirman que este calzado icónico se consolida como uno de los grandes preferidos del verano 2025/2026, ideal para reemplazar los tacos sin perder delicadeza.

El cowgirl chic que propone Juli se apoya en la mezcla equilibrada entre lo romántico y lo audaz. El encaje, las transparencias y el blanco como protagonista dialogan con la impronta fuerte del calzado, logrando un contraste que eleva el look. Esta fusión demuestra que las texturas no solo suman profundidad, sino que también permiten construir vestimentas sofisticadas sin necesidad de recargarlos con otro tipo de accesorios.

Juli Poggio | Instagram

El make up y el peinado de Juli Poggio que ya son un clásico

En cuanto al peinado, Juli Poggio optó por llevar el cabello suelto, con un lacio suave y natural que enmarcan el rostro y refuerzan la estética descontracturada del conjunto. El pelo, ligeramente colocado detrás de sus hombros, aporta movimiento, Asimismo, acompaña la vibra veraniega y cowgirl sin sobrecargas ni largas horas en la peluquería.

El maquillaje, por su parte, se mantuvo en la misma línea fresca y luminosa. Piel glowy, ojos en tonos neutros y labios nude completan un beauty look que potencia el bronceado y deja que el outfit sea el verdadero protagonista. Este tipo de make up reafirma la tendencia de apostar por la naturalidad, incluso en fechas especiales como las celebraciones de fin de año.

Juli Poggio | Instagram

Una vez más, Juli Poggio demuestra que el secreto está en reinterpretar los clásicos y adaptarlos a las tendencias actuales. Las botas texanas, un ícono atemporal, se complementaron a las prendas furor de la temporada estival, con el blanco como símbolo de pureza y renovación energética. Así, la influencer despide el año con un look que inspira, marca tendencia y confirma que la moda también puede ser cómoda, fresca y con mucha personalidad.

