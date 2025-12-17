Cuánto cuesta una merienda para dos personas en el café de Juli Poggio que está en Pilar

La apertura de Raíza by JuliPo, la cafetería de Julieta Poggio, no pasó desapercibida. Ubicado dentro del nuevo vivero que inauguraron sus padres en una zona exclusiva de Pilar, el espacio se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para fanáticos, curiosos y amantes del café. Con una propuesta visual cuidada y una carta amplia, el local despertó interés no solo por su estética, sino también por sus valores.

Juli Poggio

Tras el evento de inauguración de la cafetería de Juli Poggio, las redes sociales comenzaron a viralizar los precios del menú, generando debate y sorpresa. Muchos usuarios destacaron que, tratándose de un emprendimiento liderado por una figura mediática y ubicado en una zona premium, los valores resultan más accesibles de lo esperado.

El café de Juli Poggio: un menú variado y accesible

Una merienda clásica en la cafetería de Juli Poggio para dos puede armarse fácilmente combinando bebidas y pastelería. En la sección de cafetería, los precios arrancan con un espresso a $3500, un cortado a $3700 y un café con leche o capuccino a $4700. Para quienes buscan algo más elaborado, los lattes saborizados o el mocaccino cuestan $5700.

Para las personas que arman planes de compartir un café, el gasto ronda los $9400 a $10.000. A eso se puede sumar algo dulce para acompañar: las medialunas tienen un valor de $1600 cada una, mientras que cookies, alfajores y brownies se ubican entre $6000 y $7500, según la variedad. De esta manera, una merienda sencilla para dos personas, con dos cafés y una porción de pastelería para compartir, puede oscilar entre $15.000 y $18.000, dependiendo de la elección.

El toque de Juli Poggio en el menú de la cafetería

Para quienes buscan una experiencia más indulgente, la carta de la cafetería de Juli Poggio ofrece bebidas especiales que elevan el presupuesto. Las infusiones de autor cuestan $7500 cada una y el producto estrella del local es el So Cute, una chocolatada rosa con estética kawaii que se vende a $9500.

Menú de la cafetería de Juli Poggio

Si se combinan dos bebidas especiales con opciones dulces más elaboradas, como un mini cheesecake, un blondie o un brownie premium, la merienda para dos puede ubicarse entre $20.000 y $25.000. Incluso sumando alguna opción salada, como un tostado o un croissant relleno, el valor final sigue siendo competitivo frente a otras cafeterías de tendencia. Con una propuesta que equilibra imagen, variedad y precios, Raíza by JuliPo se posiciona como un plan atractivo para disfrutar una merienda cuidada, en un entorno verde y con el sello personal de Juli Poggio.