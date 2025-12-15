Desde alta costura contemporánea a princesa moderna: los dos looks de Juli Poggio con los que impactó en los Martín Fierro Streaming

La alfombra roja de los Martín Fierro es el lugar perfecto para que las celebridades marquen las mejores tendencias de gala. La elegancia y los detalles que elevan cada uno de los looks terminan siendo observados por los expertos fashionistas, que destacan a sus favoritos. Sin embargo, una de las famosas que se robó las miradas de todos fue Juli Poggio, que lució dos increíbles atuendos, muy diferentes entre sí, pero que demuestran la elegancia en jugados vestidos.

Los dos looks de Juli Poggio para los Martín Fierro Streaming / Créditos: Martín Fierro, e Instagram

Los dos looks de Juli Poggio para los Martín Fierro de Streaming

1. A puro transparencias y elegancia

Julieta Poggio es de las celebridades más queridas de las redes sociales. Su amor por la moda la lleva a ser una influencia de tendencias y vestidos de gala, que generar expectativas en sus seguidores y los expertos fashionistas. El domingo 14 de diciembre, se llevaron a cabo los Martín Fierro de Streaming, donde la modelo apostó por las transparencias y el total black, al llegar con un jugado vestido sensual, pero voluptuoso.

El look black y transparencias de Juli Poggio / Créditos: Pucheta Paz

Se tarta de un look de la firma Pucheta Paz, que optó por un vestido anatómico de doble tul nupcial corte clásico cuello y mangas redondas. El detalle más importante aparecía en la parte superior, donde apliques de bordado de cristales y piedras en tonos negro y peltre van desdibujándose y bajando por el cuerpo, con una base nude que juega con las transparencias. Finalmente, el look cierra con la maxi falda globo con gran cola de arrastre en taftan negro, con anclaje en la segunda cadera, y rematada con un gran moño y lazo de la misma tela.

El look black y transparencias de Juli Poggio / Créditos: Pucheta Paz

2. Mini dress y el total white

Durante la noche de los Martín Fierro de Streaming, Juli Poggio decidió hacer un cambio en su vestuario, y alejarse de los largos y el negro. Al momento de anunciar el premio, junto a su compañera Daniela Celis, marcó aún más la sensualidad con un mini dress que se robó el aliento de todos los presentes.

El look total white de Juli Poggio

También de la firma Pucheta Paz, lució un vestido total white strapless, de silueta mini, con un corset estructurado y con pliegues verticales. Desde la cadera, el vestido explota en una falda globo, bien inflada, con capas de tela que generan movimiento y un aire etéreo. El mismo atuendo genera esa sensación sensual y poderoso, como el atuendo anterior, y se complemente con accesorios delicados, que suman brillo al look.

El look total white de Juli Poggio

Juli Poggio se robó los aplausos de los expertos fashionistas, que no dudaron en destacar los dos vestidos con los que llegó a la gala. La modelo no solo los lució en la alfombra roja, sino que también se subió al escenario y presentó ternas en los Martín Fierro de Streaming. Desde el total black de alta costura hasta el total white sensual y mini, la joven apostó a nuevas tendencias, y volvió a marcar su corona como influencia de la moda.

