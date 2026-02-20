El impactante cambio físico de Juliana Awada: así lucía en los años 90

A lo largo de los años, Juliana Awada construyó una imagen pública asociada a la sobriedad, la sofisticación y un estilo personal inconfundible. Sin estridencias ni excesos, su presencia siempre despertó admiración, incluso mucho antes de su paso por la Casa Rosada.

El impresionante antes y después de Juliana Awada

Recientemente una serie de fotos retro llamó la atención por mostrar una faceta poco conocida de su juventud. Las imágenes de Juliana Awada, tomadas en los años 90, invitan a repasar cómo fue evolucionando su estética hasta convertirse en un verdadero ícono de elegancia contemporánea.

Una evolución marcada

En aquella década, Juliana Awada apostaba por un look más audaz, propio de la época: cabello con mayor volumen, maquillaje marcado y prendas que respondían a las tendencias del momento. Su imagen reflejaba una impronta moderna y descontracturada.

Con el paso del tiempo, su estilo se depuró. Hoy predomina una estética minimalista, tonos neutros, líneas simples y un beauty look natural que refuerza su identidad. Más que un cambio abrupto, su transformación parece haber sido el resultado de una evolución coherente y sostenida.

La evolución de Juliana Awada

Las fotografías que reavivaron el interés por su pasado estético pertenecen al archivo de Franco Lindner, quien logró compartir a una Juliana Awada joven, auténtica y alineada con el pulso visual de aquellos años, además se convirtió también en el autor de una biografía no autorizada que aportó nuevas miradas sobre su figura pública.

Juliana de Franco Lindner

Lejos de generar contraste, estas postales del pasado de Juliana Awada dialogan con su presente y confirman que su estilo no responde a modas pasajeras, sino a una construcción personal que se fue afinando con el tiempo, manteniendo siempre una elegancia que atraviesa generaciones.