La advertencia de Jesica Cirio a Wanda Nara por su romance con Martín Migueles, el ex socio de Elías Piccirillo

Jesica Cirio se mostró cautelosa al enterarse del vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles, empresario con quien mantiene una historia compartida por su expareja, Elías Piccirillo. El gesto que tuvo con la conductora dejó entrever una postura clara frente a la relación que comenzó a tomar visibilidad en las últimas semanas.

Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de Wanda Nara con Martín Migueles, el ex socio de Elías Piccirillo

Jesica Cirio optó por una actitud reservada al conocer el acercamiento entre Wanda Nara y Martín Migueles, empresario vinculado a su pasado a través de Elías Piccirillo. La reacción que tuvo con la conductora dejó en evidencia una posición definida frente a un vínculo que comenzó a ocupar espacio en la agenda mediática.

Jesica Cirio

La relación, que se consolidó en las últimas semanas con apariciones públicas y viajes compartidos, generó repercusiones no solo por el perfil del nuevo compañero de la presentadora de Masterchef, sino también por la reacción de figuras que lo conocen desde hace tiempo. Entre ellas, la modelo, quien habría compartido una conversación privada con la artista antes de que el romance se hiciera visible en medios.

Según contaron en Sálvese Quien Pueda (América), Wanda Nara se habría comunicado con Jesica Cirio para pedirle referencias sobre Martín Migueles, con quien mantiene una relación desde hace varias semanas. En ese intercambio, la presentadora le habría sugerido tomar distancia, sus palabras fueron interpretadas como una clara advertencia: “Salí de ahí, amiga”.

Martín Migueles y Wanda Nara

La frase, breve pero contundente, dejó en evidencia una postura clara frente a la reciente relación. A pesar del consejo, la artista decidió continuar con el vínculo, y desde entonces se la vio en reiteradas ocasiones compartiendo tiempo con el empresario, desde eventos, como el cumpleaños de Zaira Nara, hasta un viaje juntos a Punta del Este.

Martín Migueles, empresario con trayectoria en distintos rubros, mantiene vínculos comerciales con Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio. Actualmente reside en una propiedad que anteriormente compartían la modelo y el agente inmobiliario, lo que generó distintos comentarios en redes sociales y medios.

Jesica Cirio

Desde SQP (América) mencionaron que Wanda Nara lo conoció por amigos en común de Nordelta y que el vínculo se consolidó rápidamente. “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase”, detalló Yanina Latorre en el programa.

Por su parte, Majo Martino, quien reveló el contenido de la charla entre Jesica Cirio y la empresaria, recibió mensajes intimidatorios tras hablar del tema. “Involucraste a Jesica sin su consentimiento, y eso no está bien. No se hace, no está bueno. Yo ya te dije que ese tipo es muy heavy. Cuídate. Buenas noches”, decía uno de los textos que recibió por WhatsApp. Lejos de retractarse, la panelista sostuvo: “A mí no me van a callar, porque no tengo nada que ocultar”.

Jesica Cirio se mantuvo firme en su postura tras conocer el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles, el ex socio de Elías Piccirillo. La advertencia que le hizo a la conductora se dio en un contexto privado, pero dejó en claro su opinión frente a la relación que comenzó a tomar visibilidad en el entorno mediático en las últimas semanas.

VDV