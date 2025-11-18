Así fue el romance de Agustina Cherri y Nicolás Cabré: infidelidades, una famosa modelo involucrada y una amistad que se consolidó

El romance entre Agustina Cherri y Nicolás Cabré fue uno de los más comentados del 2002. Eran jóvenes, exitosos y protagonistas de ficciones populares, y su relación se convirtió en tema recurrente de la prensa y terminó envuelta en rumores de infidelidad. Aunque en aquel momento la separación fue conflictiva, hoy ambos mantienen un vínculo cordial e incluso se intercambian mensajes afectuosos en redes sociales. Sin embargo, en una reciente entrevista con LAM, Cherri volvió sobre esa etapa y habló sin vueltas de la tercera en discordia.

Agustina Cherri, Nicolás Cabré

Así fue el mediático romance entre Agustina Cherri y Nicolás Cabré

La actriz comenzó recordando que su historia con Cabré no empezó durante el romance, sino muchos años antes. “En realidad, mi historia con Nico viene de mucho antes. En lo de Flavia éramos bailarines. Nico tenía 10 años y yo 6, y éramos pareja de baile”, repasó. Con el paso del tiempo volvieron a encontrarse en la televisión y, ya adolescentes, la amistad se transformó en relación sentimental.

Sobre aquellos años, Cherri señaló que ambos eran muy jóvenes y que la falta de estabilidad influyó en el vínculo. “Éramos muy chiquitos. Cuando Marcela Kloosterboer salía con Mariano Martínez en Son Amores, hacíamos parejitas en la televisión”, dijo, destacando que la exposición y la popularidad también pesaban. A esto se sumaban los conflictos propios de la edad y de la personalidad del actor: “En ese momento sí, nos peleamos, nos matamos. Siempre fui más prolija para esas cosas. Yo hacía las mías, pero eran más guardadas. Él, siempre ‘a lo Cabré’”.

Agustina Cherri, Nicolás Cabré

La expresión, que la actriz utilizó con humor, apuntó directamente a las infidelidades que rodearon la historia. Fue entonces cuando confirmó lo que durante años fue un rumor: la identidad de la tercera en discordia que precipitó la ruptura. “Pasa que con él fui y volví varias veces. Creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz”, reveló. La velocidad con la que Cabré apareció públicamente con otra persona la sorprendió: “Nos separamos y a la semana él estaba en el supermercado con Rocío Guirao Díaz. Me preguntaba: ¿en qué momento sucedió?”.

Aun así, Agustina Cherri remarcó que no guarda resentimiento hacia su ex, Nicolás Cabré. Por el contrario, aseguró que con el tiempo lograron construir un vínculo amable. “Lo quiero. No tengo nada malo que decir”, afirmó. Y concluyó que hoy, con otras experiencias y una vida familiar consolidada, mira aquel romance con distancia y sin ningún rencor.

