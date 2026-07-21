Natalia Oreiro mostró cómo elevar el estilo folk chic con un accesorio vibrante

Desde Perú, Natalia Oreiro cautiva, una vez más, a sus seguidores con un outfit de estilo folk chic. Su protagonista es un accesorio vibrante con detalles de impronta artesanal que combina con el destino elegido para vacacionar con su pareja y su primogénito.

Natalia Oreiro deslumbró en Perú con un look bohemio y artesanal

Natalia Oreiro volvió a desplegar toda su personalidad extrovertida en un look que se llevó todas las miradas. Durante su viaje a Perú, la artista uruguaya compartió una serie de postales familiares desde Machu Picchu junto a su esposo, Ricardo Mollo, y su hijo, Merlín Atahualpa. "Feliz día de la amistad", escribió para acompañar las imágenes, que rápidamente cosecharon miles de "likes".

Si bien la tierna postal familiar con las imponentes ruinas incas de fondo conquistó a sus seguidores, fue su estilismo el que terminó llevándose toda la atención. Con una apuesta de inspiración folk chic, Natalia Oreiro combinó prendas artesanales con un accesorio vibrante, logrando así un look que logró integrarse a la perfección con el paisaje soñado.

Natalia Oreiro

Tal como se puede ver en las imágenes, Natalia Oreiro eligió una camisa celeste de mangas largas con delicados bordados blancos, de silueta amplia y romántica, que aportó un aire bohemio. Encima llevó un chaleco tejido en tonos rosas y negros, con una trama artesanal que sumó textura y reforzó la estética folk.

Su estilismo se completó con un pantalón de jean wide leg, una de las siluetas que continúa liderando por su comodidad y elegancia relajada. Como calzado, optó por botas de trekking en color marrón, ideales para recorrer los caminos de piedra de Machu Picchu sin resignar estilo.

La elección de Natalia Oreiro refleja una de las claves del folk chic, una tendencia que combina prendas de inspiración artesanal con siluetas contemporáneas y accesorios capaces de aportar carácter a cualquier look. Así, lejos de una estética recargada, construyó una imagen equilibrada en la que los bordados, los tejidos y los colores dialogan entre sí.

Sombrero verde lima: la estrella del look de Natalia Oreiro

El gran protagonista de la propuesta de Natalia Oreiro fue, sin dudas, un sombrero de ala media en un intenso tono verde lima, un color audaz que contrastó con la paleta más suave del resto del outfit y aportó un punto de frescura. Además, el diseño se destacó por una cinta decorativa con motivos geométricos en diferentes tonos de verde, un detalle que reforzó la impronta artesanal de la apuesta.

Natalia Oreiro

El sombrero no solo cumplió una función práctica para protegerse del sol durante el recorrido por uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, sino que también se convirtió en la pieza que unificó todo el estilismo. En una temporada donde los accesorios llamativos pisan fuerte, Natalia Oreiro demostró que un único elemento puede transformar un conjunto clásico en una propuesta llamativa.

Otro accesorio que se lució en su look fue una cartera rectangular tejida en color lila, intervenida con flores bordadas en tonos rojo, amarillo, rosa y verde, además de flecos en las esquinas. Este complemento funcional aportó un nuevo guiño artesanal y dialogó perfectamente con el chaleco y el sombrero, logrando un conjunto armónico sin perder el protagonismo del color.

Natalia Oreiro

En cuanto al beauty look, la actriz apostó por la naturalidad: llevó el cabello recogido y un maquillaje que dejó ver su piel saludable y radiante. De esta manera, Natalia Oreiro mostró cómo elevar el estilo folk chic con un accesorio vibrante. Se trata de un sombrero de ala media en color verde lima que potenció el outfit de inspiración bohemia y artesanal que eligió para recorrer Perú junto a su familia.